告别民歌餐厅舞台 DJ德明：不抢菁云直播“饭碗”

本地最后一家民歌餐厅爱琴海，刚在5月15日结业。在那里驻唱多年的DJ王德明，感叹以后没歌唱舞台，但不抢老板洪菁云直播唱歌的“饭碗”。

96.3好FM DJ王德明在爱琴海驻唱9年。（取自爱琴海面簿）

96.3好FM DJ王德明在爱琴海驻唱9年。对他而言，歌唱和播音是两个截然不同的舞台。他接受zaobao.sg访问时指出，虽然两者都有不少即兴的地方，但表达方式很不同。“唱歌是抒发情感、放松的方式，是一种享受。”

不过，德明坦言即使唱了这么多年，每次表演前还是会有一定的压力。记者从德明的言谈中发现，他对自己在舞台上的表现有颇高的要求。他认为，既然观众是付费来观赏表演，他有责任将表演做得最好。

由于德明值早班，平时在天亮之前醒来，值班后还会待在公司做其他工作。他在驻唱当天，会先回家补眠，确保自己能以最佳的状态在晚上表演。如果碰到当天得加班，他宁可不补眠，也不愿牺牲练歌的时间。

德明：本地音乐人起步的摇篮

爱琴海营业24年，是本地最后一家民歌餐厅。德明指爱琴海是本地不少音乐人起步的摇篮，是“很难得的一个舞台”。

蔡礼莲、梦fm（前称“梦飞船”）、“麦克疯”（MICappella）团长黄烈传，都曾在这里驻唱。

谈及这个唱了9年的舞台，德明难掩心中的不舍：“我接下来好像没地方唱歌了”。记者建议他在面簿做直播唱歌，他表示不要抢96.3好FM台长洪菁云的“饭碗”。

德明9年前还是“菜鸟”时，跟谁搭档倍感压力？他害怕唱什么类型的歌曲？点击视频，看记者和德明“游车河”，并在爱琴海结业前到那里探班。