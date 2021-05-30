■Berry
品种：西施犬（Shih Tzu）
喜欢：吃苹果，睡觉，放屁……
不喜欢：女生
主人：Derick Tay
■丹丹（1岁多）
品种：巴哥犬（Pug，也称哈巴狗）
喜欢：吃东西，好玩，快跑，与人互动
不喜欢：被关起来，受忽略
专长：看门
主人：John
■狗狗
品种：博美犬（Pomeranian）
喜欢：被抚摸肚子，撒娇，爱干净，抢玩具
不喜欢：风油精的味道，没人陪伴
特点：胆小，聪明机灵，摇尾巴与人亲近
主人：徐思涵
■Pepper
品种：西施犬（Shih Tzu）
喜欢：游车河，泡澡
不喜欢：被摸小屁股
特点：懂得“叫”人拿玩具，也懂得“讨”新玩具。很擅长跟人沟通。
■Yuka（佳恩）
品种：约克夏犬
喜欢：吃，睡觉，玩，坐在物品上（如毛巾，书包，纸袋，报纸）。 特别喜欢被人“sayang”（疼爱）和抓痒。爱吃蓝莓、苹果和蒸金瓜。
特点：爱打扰家人收拾纸袋。若把纸袋折成小块之后丢出去，它会很开心地捡回来。
主人：Nicole & Ling Lee
让宠物上报？请把照片用JPG格式电邮至：zbnow@sph.com.sg，在Subject栏目注明：早报周刊“宠爱一生”，写下宠物名字、品种、喜恶与特点或专长，并附上主人姓名与联络方式。