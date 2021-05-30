■Berry

品种：西施犬（Shih Tzu）

喜欢：吃苹果，睡觉，放屁……

不喜欢：女生

主人：Derick Tay

■丹丹（1岁多）

品种：巴哥犬（Pug，也称哈巴狗）

喜欢：吃东西，好玩，快跑，与人互动

不喜欢：被关起来，受忽略

专长：看门

主人：John

■狗狗

品种：博美犬（Pomeranian）

喜欢：被抚摸肚子，撒娇，爱干净，抢玩具

不喜欢：风油精的味道，没人陪伴

特点：胆小，聪明机灵，摇尾巴与人亲近

主人：徐思涵

■Pepper

品种：西施犬（Shih Tzu）

喜欢：游车河，泡澡

不喜欢：被摸小屁股

特点：懂得“叫”人拿玩具，也懂得“讨”新玩具。很擅长跟人沟通。

■Yuka（佳恩）

品种：约克夏犬

喜欢：吃，睡觉，玩，坐在物品上（如毛巾，书包，纸袋，报纸）。 特别喜欢被人“sayang”（疼爱）和抓痒。爱吃蓝莓、苹果和蒸金瓜。

特点：爱打扰家人收拾纸袋。若把纸袋折成小块之后丢出去，它会很开心地捡回来。

主人：Nicole & Ling Lee

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