【潮什么】抢先看本地最大的“小甜豆”扭蛋机！

新加坡最大的扭蛋机11月18日于滨海广场（Marina Square）亮相！

为了迎接圣诞节，滨海广场携手潮玩泡泡玛特（POP MART）举办一系列的圣诞节活动和音乐表演。

现场除了有真人大小的“小甜豆”（Sweet Bean）供人打卡拍照之外，还有售卖本地限定版玩具以及新加坡最大的扭蛋机，这集的《潮什么》带你抢先看周五（18日）才开幕的圣诞活动有什么吧！

关于小甜豆

小甜豆是泡泡玛特原创团队于2020年所设计的IP，它来自泡泡玛特设计中心。在2020年9月泡泡玛特第一次推出小甜豆系列的潮玩时，就因为小甜豆其软萌、害羞的形象俘获了很多人的心，各个渠道在几个月内便售罄了。

小甜豆是一个Z世代两岁半的小宝宝，所以经常穿着纸尿裤，并且集齐了当代小宝宝所有的爱好——喜欢逛超市、吃零食、打游戏还有角色扮演（Cosplay）。

小甜豆的设计师雪宸希望它能够满足大家心中幻想的小孩，还原每个人内心最纯粹的孩子气，所以小甜豆其实是个无性别宝宝，

新加坡最大的扭蛋机

创下新加坡纪录大全“新加坡最大的扭蛋机”的新纪录（图/程婧妍摄）。

从11月18日起至明年的1月1日，滨海广场中庭将会有一台五米高的小甜豆扭蛋机（gashapon），更于2022年11月16日创下新加坡纪录大全（Singapore Book of Records）“新加坡最大的扭蛋机器”的新纪录。

扭蛋机中装有超过4500个扭蛋，每个扭蛋中装有神秘的泡泡玛特收藏品。

若想获得玩扭蛋的机会，你必须是Marina Square Rewards会员，并且在该购物中心消费满$180新元*即可兑换一次机会。消费满$80新元则可免费兑换2份限量版泡泡玛特及小甜豆的礼物包装纸。

萌化了的小甜豆，随便拍拍都很出片（图/程婧妍摄）。

泡泡玛特快闪店 + 新加坡限定小甜豆100%玩偶

“小甜豆动物过家家“”系列在滨海广场中庭线下独家发售，售价为$18.90/盒（图/程婧妍摄）。

现场也设有泡泡玛特快闪店，售卖其他热门系列的盲盒。喜欢小甜豆的朋友，记得留意“小甜豆动物过家家”（Sweet Bean Animals Playing）系列的线下独家发售。

为了该活动，此前售罄的“小甜豆我在这里”（I Am Here!）系列也特别推出新加坡独家的100%UFO娃娃机以及扭蛋机收藏品。

购买详情会稍后在泡泡玛特新加坡社交媒体公布，预计会掀起一波抢购热潮。

本地歌手现场演出

在这里你还可以沉浸式体验到其他充满节日氛围的活动。例如圣诞老人见面会、本地歌手所带来的现场音乐表演，此外还有圣诞颂歌，希望这个圣诞节会给你留下美好的回忆。

Jumpstart 乐团 ( @jumpstartsg ): 11月20日(下午5点15分)及12月10日(下午6点)

（图/jumpstartsg Instagram）。

Jason Yu (@jasonyuuu): 11月26日(下午6时)、12月3日(下午6时)、12月4日(下午6时)、12月17日(下午6时)

（图/jasonyuuu Instagram）。

Arya Yunata ( @aryayunata ): 11月19日(下午6时)，11月27日(下午6时)，12月11日(下午6时)，12月18日(下午6时)，12月23日(下午7时)。

（图/aryayunata Instagram）。

The Oh-So-Sweet Bean Christmas