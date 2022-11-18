皮卡丘和小伙伴与你欢庆圣诞！

大家熟悉的宝可梦（Pokemon）将现身裕廊坊、宏茂桥城和汤申大厦与大家一同欢庆圣诞节！

从即日起至12月25日，公众可在裕廊坊（Jurong Point）、宏茂桥城（AMK Hub）和汤申大厦（Thomson Plaza）捕捉到宝可梦的身影。

除了有活灵活现的玩偶游行，现场有DIY手工宝可梦周边，以及任天堂新推出的游戏体验。

1. 宝可梦巨型装饰与游行

大型宝可梦装饰（图/程婧妍摄）。

爱拍照的宝可梦粉丝不妨与亲友在商场内高达两米的巨型皮卡丘（Pikachu）与卡比兽（Snorlax）合照纪念美好瞬间，现场也有三个新宝可梦—Sprigatito, Fuecoco以及Quaxly供人打卡！

可爱的宝可梦舞蹈游行（图/程婧妍摄）。

宝可梦DIY工作坊最大的亮点当属宝可梦游行！以上五个萌萌哒的宝可梦角色伴随着音乐蹦蹦跳跳，为大家献上萌萌的舞蹈，可爱爆棚。

宝可梦舞蹈游行时间：

> 裕廊坊：

12月2日-4日，下午三点

12月9日到11日，下午七点

> 宏茂桥城：

12月2日-4日，下午七点

12月9日到11日，下午三点

公众只需在商场中消费$30新元，即可与这些可爱的角色合照留念，先到先得。

2. 宝可梦DIY工作坊

手工制作的贴窗画和徽章（图/程婧妍摄）。

消费满$30新元，就能在场内免费体验DIY手工工作坊。

你可以通过绘画激发美术细胞，发挥想象力，亲手制作贴窗画和宝可梦徽章。

3.抢先体验 新宝可梦游戏

免费试玩任天堂新游戏（图/程婧妍摄）。

粉丝还可以在现场免费试玩今天（18日）才上架的任天堂Switch Pokemon Scarlet和Pokemon Violet游戏。

即使对游戏一窍不通也没有关系，摊位将会有服务人员协助并且教你如何去玩。游戏详情可以点击这里。

宝可梦圣诞节庆活动