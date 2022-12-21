【潮什么】Don Don Donki最新分店 有哪9个特别之处？

日本人气超市Don Don Donki你一定去逛过！这集的《潮什么》带你来星耀樟宜（Jewel Changi Aiport）看看昨天（20日）才开幕最新的一间。

该品牌在本地已经拥有15间分店，究竟这一间与其他的有什么不一样？

1. 特别的机场装饰

新店可爱的机场装饰（图/程婧妍摄）。

机场主题的Don Don Donki你见过吗？开在星耀樟宜的新店被各种航空装饰点缀着。从外面墙上的飞机窗口，到空中挂着“准备起航”的飞机，还有刻意模仿航空值机柜台的超市收银台，处处都充满了机场元素。

2. 现点现做的握寿司

除了能外带寿司之外，在该分店也可以吃到寿司师傅现点现做的寿司！3个握寿司套餐$6.50、8个寿司的樱花套餐$23.80。

记者点了A4盐炙烤和牛寿司（$6）和蓝鳍鲔鱼海胆寿司（$8），价格合理滋味也不错，推荐大家试试。

3. 日式定食“选乐食堂”

自行搭配的套餐（图/程婧妍摄）。

该分店也是第一次设有售卖日式定食的“选乐食堂”（Senraku Shokudo），专门售卖日式套餐，价格介于$8.90至$14.90之间。每个季节都会更换菜单，可以吃到当季的新品。套餐可以根据你的需求，选择不同的菜品数量。

记者试吃时点了醋腌炸鸡和三文鱼四菜套餐（$11.90），包含3个任你挑选的小菜、米饭以及味增汤。

4. 日式小吃新品

新品小吃（图/程婧妍摄）。

除了新开的“选乐食堂”以外，这里也售卖其他的独家菜肴。如用日本米所制成的酱油麻薯（Isobe Mochi，售价$3.50起）。麻薯经过烘烤后变得十分软糯入味，咸甜适中。

另外还有南蛮酱和明太子芝士口味的章鱼小丸子（Takoyaki），这些都只能在樟宜分店的料理区所找到。

5. 水果甜品专区

各种水果甜品（图/程婧妍摄）。

该分店也设有新Furu Furu Fruits Parlor水果甜品专区，不仅有水果口味的日式“红豆冰”（Kakigori），还有鲜榨果汁、芝士蛋糕、水果大福等等。嵌满了当季水果的意式水果泡芙（Maritozzo，$4.90），看起来也十分诱人。

6. 星耀樟宜限定威士忌

清酒吧还有现做的寿司（图/程婧妍摄）。

喜欢小酌几杯的朋友，也可以在这家分店找到米酒品尝拼盘（4杯：$22~$45），还有星耀樟宜限定威士忌——5种不同口味的Ichiro‘s Malt系列日本酒（售价：$368-418新元/瓶）。

即日起至12月26日，Suntory纯生啤酒也会进行买一送一的活动（售价：$11新元/杯）。

7. 首家设立清真专区的分店

上百种的清真产品（图/程婧妍摄）。

星耀樟宜的新店也是唯一一家专设清真商品区的Don Don Donki分店，让人能更好地选购各类伴手礼或手信。

8. 旅行用品区

旅行用品专区（图/程婧妍摄）。

考虑到机场人来人往的旅客，该分店也专门设置了旅行用品专区。

除了一些常见的旅行用品之外，还会出售新品泡澡球（Bath Bombs），售价为$8.90新元，买三送一。

9. 新店开幕活动

开业活动传单（图/程婧妍摄）。

除了店内的产品促销之外，还有其他的活动。只要在该店满足最低消费，不但有机会参加奖品转盘还能够获取免费的行李袋。

Don Don Donki Jewel Changi Airport

地点: 78 Airport Blvd, B1-224 Jewel Changi Airport, Singapore 819666

超市营业时间 ： 每天早上10点至晚上11点

食品区营业时间： 每天早上11点至晚上9点

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