10款特色捞鱼生 开年捞个“钱兔似锦”！

鱼生，是每个农历年都会出现在新加坡华人年菜桌上的菜肴。过年捞鱼生，讨个好彩头，新的一年吉祥如意、事事顺心。那如今时代更迭，鱼生的花样也层出不穷，不再仅限于传统的生鱼片。有一说法是，传统的鱼生是将鯇鱼切片，再配以现采的生菜，两者的配搭让食客吃出鲜味。不过上世纪60年代的饮食界“四大天王”早已将单调的鱼生改良成了丰富的年菜！鱼生的配料以不同颜色的鲜蔬为主，一道七彩鱼生，成为了酒楼经典年菜之一。

近年来捞鱼生已经不再限于上餐馆用餐，也不只是出现在农历初七“人日”这一天。庆祝农历年的聚会上，家家户户都喜欢买一份鱼生与亲朋好友共享。除了盆菜和年糕以外，各大餐馆都会推出各种特色鱼生。zaobao.sg帮你整理了10个特色鱼生，祝你在开年捞个“钱兔似锦”！

1. 雅阁（Ya Ge）

雅阁今年推出了烟熏三文鱼鱼生（Prosperity Smoked Salmon Yusheng），顾客可以选择搭配脆鱼皮或者是鲍鱼。特别之处在于，每一份都配有由芒果和牛奶所做成的兔宝宝布丁，以及特制的洛神花山楂酱。

售价：

烟熏三文鱼鲍鱼捞生：$128+/10位、$98+/6位

烟熏三文鱼脆鱼皮捞生：$98+/10位、$68+/6位

预定网址：https://yage.cloudwaitress.com/

2. 云海肴（YUN NANS）

云海肴所推出的鸿福鲍鱼捞生（Prosperity Abalone Yu Sheng）中，除了能找到鲍鱼之外，你还会发现白萝卜丝竟然被细心地摆成了一只小白兔的形状！原来即使是普通的蔬菜也能成为摆盘的点睛之笔，这个新年在家做年菜的朋友们，不妨使用摆盘的技巧让手工佳肴看起来更加有滋有味！

售价：$88+/大份、$68+/小份

预定网址：https://yunnans.oddle.me/en_SG/

3. 四川豆花饭庄（Si Chuan Dou Hua Restaurant）

传统鱼生结合重庆风味？坐落于美芝路的新加坡四川豆花饭庄推出了首个独家富贵烟熏三文鱼鱼生捞起（Abundance Treasures Yu Sheng），其中包括了该店招牌辣子鸡丁、鲍鱼和烟熏三文鱼。传统川菜辣子鸡丁的香辣风味会不会使鱼生的口感更为丰富呢？

售价：$68起

预订网址: https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pr-beach-road/dining/si-chuan-dou-hua-restaurant.html

4. 三巴旺白米粉（White Restaurant）

三巴旺白米粉所推出的鸿兔大展鲍鱼捞生（Grand Fortune Abalone Yusheng），每一份都配有寓意吉祥的兔子装饰物。这身着红色拜年服饰的小兔子，外表可爱之余还带些喜庆！除了18头鲍鱼和其他常见的配菜之外，还有油炸山药丝和柿子丝，配上辛辣的柚子酱别有一番风味

售价：$66.8/大份、$49.9/小份

预订网址：https://reserve.oddle.me/en_SG/whiterestaurant

5. 海南宝（The Hainan Story）

海南宝自然少不了香喷喷的海南鸡饭了。海南宝推出了海南清蒸鸡肉鱼生（Hainanese Steamed Chicken Yu Sheng），听起来是不是很特别？一系列的蔬菜沙拉打底，抛开了海鲜选择蒸鸡为鱼生，再配上浓郁的海南凤梨酱。

售价：$38.8/大份、$28.9/小份

预订网址：https://www.thehainanstory.com/

6. 醉潮膳（ Zui Teochow Cuisine）

醉潮膳给你带来了潮州风味鱼生（Teochew Prosperity Yu Sheng），据说传统潮州人的鱼生，一般是用菜包裹鱼干，再沾上酱料食用。醉潮膳的潮州风味鱼生就包含了当地的红生菜和青菜根，以及香菜和辣椒等香料。想要试一试传统潮州鱼生的朋友可以遵循传统吃法，用红生菜包裹着鱼片，再沾上梅子酱和芥末酱。

售价：$98/大份、$68/中份、$48/小份

预订网址：https://zui-teochewcuisine.com/en/home

7. 心面屋（ Menya Kokoro）

Menya Kokoro推出了Maze Lohei，该店使用他们招牌的全麦面条油炸成金色，来取代原本鱼生中的脆饼干！除此之外，每一盘都充满了日式风味，比如其中包括的裙带菜、腌制鲭鱼和甜虾等等。日式料理爱好者不妨试试这家的鱼生。

售价：$26.80/4人份、$16.80/2人份

供堂食和外带：

Suntec City：3 Temasek Blvd, #03-313, Singapore 038983

100AM ：100 Tras St, #02-10 100AM mall, Singapore 079027

Plaza Singapura：68 ORCHARD ROAD Plaza Singapura, #B2, #53, 238839

Le Quest ：4 Bukit Batok Street 41, #01-46 Le Quest, Singapore 657991

8. 岷江在登布西山（Min Jiang at Dempsey Hill）

小兔子造型的鱼生都有了，那一定少不了小兔子最爱的食物——胡萝卜！岷江在登布西山推出了鸿运金鲍三文鱼捞起（Auspicious Abundance ‘Lo Hei’ ），用橙色的三文鱼片堆成胡萝卜的样子，根部则用生菜来做装饰。这样荤素搭配的“胡萝卜”，食肉星人是不是也心动了？

一旁还有桂花冻做成的小兔子陪你共同“享用胡萝卜”，枸杞做的兔子耳朵是不是很灵动！除此之外，旁边还包括鲍鱼、山药、草莓酱和菠萝酱所制成的调味汁等等。

售价：$238起。

预订网址：https://goodwoodparkfestive.oddle.me/en_SG/

9. Pizza Express

用筷子“捞”比萨？意大利的比萨和华人传统鱼生，这两样应该很难让人联想到一块儿去。不过此前，Pezzo Pizza曾出过以比萨薄饼为底，薄饼上面撒满了一坨坨的配菜，再佐以酱料。Santi's比萨店也曾在去年结合华人新年常吃的肉干，和意式比萨，组成了肉干比萨！

今年，Pizza Express也为你带来了鱼生比萨（Yu Sheng Pizza）。其中，中式的鱼生搭配上西式的马苏里拉奶酪会带来什么样的惊喜呢？

捞完鱼生，还有Dough Balls作为饭后甜点。这些Dough Balls（$8++/8粒）外面裹上了一层花生粉、白糖、黑芝麻和白芝麻，颇似传统美食Muah Chee（麻薯）。再沾着炼乳，给你的兔年带来一丝甜蜜！

售价：$38+起

预订网址：https://pizzaexpresssg.oddle.me

10. Sushi Tei

想吃鱼生却没有太多素的选择？可以考虑索菲特酒店推出的全素健康版鱼生（Healthy Yu Sheng）。这一份鱼生中除了常见的蔬菜以外，还有很多水果如柚子、草莓、奇异果和火龙果等等，像是一个大型的鱼生版水果蔬菜沙拉。新年年货吃多了让你有点罪恶感？不妨多吃吃水果补充膳食纤维。

售价：$128起。

预订网址：https://sofitelsingaporecitycentre.oddle.me/en_SG