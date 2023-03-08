【潮什么】直击日本最危险的公路 原来神社御守不可以随便买?

好不容易前往东京旅游，除了买东西吃东西之外，更想趁机探索一番？

这集的《潮什么》就要推荐大家两个东京近郊一日游行程——日光（Nikko）一日游，以及栃木・群马（Tochigi / Gunma）一日游。

其中包括日本最危险的山道公路体验、国宝文化遗产，以及被票选为“全球10大梦幻旅游景点”的地方！另外，还要告诉大家参观日本神社需要注意什么，为何不能随便买御守护身符？点击视频观看吧！

日光一日游 → 01:34-08:41

怎么去日光 - 00:20

日光二荒山神社 - 01:34 如何参拜 - 01:51 抽到凶签怎么化解 - 02:06 御守分几种、为何不能随便买 - 02:27

日光东照宫 - 04:23

明智平缆车+展望台 - 07:29

伊吕波坂 - 07:55

中禅寺湖 - 08:15

华严神社+瀑布 - 08:29

栃木群马一日游 → 08:42-15:00

螃蟹吃到饱 - 09:17

草莓采摘 - 09:50

捞豆皮体验 - 12:38

足利花卉公园 - 13:15

东京→日光怎么去？

想要从东京去日光游玩的话，建议上网购买“全日光地区通票”（NIKKO PASS Digital Ticket），相对来说会比各别车程付费便宜一些。

记者选择的是数码兑换，也就是说无需去检票口兑换实体券，仅凭手机内的QR码，就可以在4天内（看你购买的天数）无限畅游探索日光，就连从东京到日光的电车门票也包括在内。

从东京去日光，有两种方式，但是建议旅客在浅草东武站（Tobu Asakusa Station）搭电车到东武日光站（Tobu Nikko Station），不太需要换车，一出车站就是巴士总站，比较不容易迷路。

赶时间的旅客，建议额外加钱乘搭特快列车（Limited Express），一趟可以减少约一个半小时的旅程。

日光怎么逛？

东武日光站有多个特定旅游景区的旅行巴士。其中世界遗产地旅行巴士会在日光的联合国教科文组织世界文化遗产地停靠，车程一般不超过30分钟。

如果你购买了通票，乘搭电车只要显示App内的QR码就可以从办公室内走进车站，无需走一半的闸门，是个蛮特别的体验。上下日光的巴士同样出示QR码给司机看即可，非常方便。

※顺带一提，在日光搭巴士从观光景点A到B就需要支付约5新币（500日币），所以通票是蛮划算的。

日光一日游 → 视频01:35-08:41

1. 日光东照宫 | Nikko Toshogu Shrine → 视频04:23-07:28

日光东照宫是联合国世界遗产地之一，以其精美雕刻及结构闻名。里面供奉着最著名的武士领袖——德川家康（Tokugawa Ieyasu）。

德川家康在日本统一的过程中发挥了关键作用，是日本历史上重要的人物，更是江户时代最著名的将军之一，死后更被封神。

日光东照宫建造之时，设计师就考虑了神学因素，因此使用了明亮的色彩和艳丽的雕刻，与日本一般神社所要求的偏简朴设计形成强烈对比。

阳明门 | Yomeimon Gate

阳明门是江户时代的工艺杰作之一。上面覆盖着 508 个精心雕刻的儿童、老人和神秘野兽图案，表层以真的金箔粉刷而成，金光闪闪华丽至极。

奥宫：德川家康陵墓 | Okumiya Shrine：Tokugawa Ieyasu Mausoleum

德川家康的奥宫（内殿）是最重要的遗址。但是你必须先登上长长的阶梯，穿过茂密的森林，才能抵达目的地。奥宫内还有售卖仅此限定的眠猫御守。

国宝雕刻：眠猫 + 三不猿猴

东照宫内拥有众多雕刻，但其中的“眠猫”（Nemuri-neko）和“三不猿猴”（Three Monkeys），以其独特的工艺被列为日本的国宝。

※日光东照宫 | Nikko Toshogu Shrine，2301 Sannai, Nikko, Tochigi 321-1431

2. 日光二荒山神社| Nikko Futarasan Shrine → 视频01:34-04:22

日光二荒山神社是该山上最古老的神社，建于 8 世纪，主要祭祀日光的山神。

尽管其建筑不如附近的东照宫和轮王寺般金碧辉煌，神社却以后山作为御神体而声名远播，吸引众多人前来这里祈求结良缘、提升自我运气。

※日光二荒山神社 | Nikko Futarasan Shrine，2307 Sannai, Nikko, Tochigi 321-1431

御守有效期过了怎么办？→ 视频03:34

神社里一般都有售卖御守（Omamori），也就是护身符的一种。御守大致上有效期为一年，或是以变旧磨损为基准。因为日本人相信时间愈长，御守的力量也会减弱。

一年之后，最好就把御守交还给神社的回收口，并附上一些香油钱表达感谢，再由神职人员通过圣火烧掉。切记不可直接丢到垃圾，否则会冒犯到神明的。

如果没有在次年回来日本，又或者没有回到原来的神社怎么办？

你可以将御守寄回到神社，或是将御守用布包住等未来回到此地时再归还。如果不同神社供奉的神明相同/属于相同派系，可以询问是否可以在当地归还。

3. 明智平索道 | Akechidaira Ropeway → 视频07:29-07:54

明智平缆车从1933年开始运行，是继奈良县的吉野缆车之后，日本现存缆车中第二古老的缆车。

搭乘缆车登上观景台，华严瀑布、中禅寺湖、男体山的雄壮自然美景绝景就一览无余了。

※购买日光通票的人，出示QR码购买缆车票可享有折扣。

※※明智平索道 | Akechidaira Ropeway，Hosoomachi, Nikko, Tochigi 321-1445

4. 伊吕波山道 | Irohazaka Winding Road → 视频07:55-08:14

每次看飙车电影，主角们总是在山道公路大秀车技，速度与激情碰撞出的火花总是能激起人们内心的澎湃。但你可曾想过自己有朝一日也能亲身体验这份刺激吗？

伊吕波坂山道公路是从明智平展望台连接山下中禅寺湖、华严瀑布等著名游览胜地的必经之路。因其拥有许多高难度的180度“发夹弯”，被视为最危险、最难行驶的山道公路之一。

此次旅程是记者第一次近距离体验伊吕波坂的险峻，因为即便公共巴士以极慢每小时30公里的速度行驶着，仍然能亲身感受到左摇右摆所带来的无限惊险和刺激，以及车辆漂移带来的晕眩感。

这条闻名日本的山道公路也确实被收录在《头文字D》（Initial D）原版漫画及动漫中。之所以叫“伊吕波坂”，是由于这段环山公路共有48个急转弯道，便以日语古代“伊吕波歌”的48个假名进行了命名。

5. 中禅寺湖 | Lake Chuzenji → 视频08:15-08:28

中禅寺湖是日本海拔最高的天然湖泊，建议日落时前往，如果天气许可将能看到美得出奇的景色。

6. 华严瀑布 | Kegon Falls → 视频08:29-08:41

华严瀑布被公认为是日本最著名的瀑布之一。中禅寺湖中的湖水飞泻直下，流入下方的溪谷，形成一道近百米的瀑布。

冬季前来大部分水流凝结成冰，形成一片冰雪幻境，十分壮观。

想近距离观赏雄壮的瀑布？访客可以额外购票，乘搭特设电梯到地下100尺的展望台观赏美景。

※地址：华严神社及瀑布 | Kegon Shrine & Waterfall，2479-2 Chugushi, Nikko, Tochigi 321-1661

栃木・群马一日游 → 视频08:42起

从东京出发一日游的选择颇多，爱吃的我这次选择了Klook的栃木・群马一日游行程（$128.40起），雪蟹、草莓、豆皮吃到饱之余，还能看到被誉为日本夜景遗产、美国CNN电视台评选为10大梦幻旅游胜地的花海！

由于探索日光/东京逛到脚酸，这次选择跟车的一日游行程，不用烦恼交通，轻松逛群马郊区，十分适合有长辈及小孩的家庭。

930AM：新宿集合 → 视频08:42-09:76

你只需在指定的时间前往新宿车站外集合。这里有不同的旅行巴士，导游会戴着你预约平台的名牌进行点名，就可以上车！

※一切费用都包括在配套内，无需付导游司机小费。

1230PM：雪蟹60分钟吃到饱

餐馆有提供迷你烤炉、迷你陶瓷锅给每个食客，让你煮的、烤的、炸的、生吃样样来。只要在时效内都可以无限续螃蟹，另外还有其他熟食和甜品的自助吧台提供多样化选择。

※地址：果实之乡—原田农园 | Harada Farm，1294 Yokozukamachi, Numata, Gunma 378-0002

2PM：草莓30分钟采摘吃到饱

当天记者采摘的是群马特产的“弥生姬”（Yayoi Hime）草莓品种，或随着季节进行变更。

印象中，这个品种的草莓在新加坡颇难找到。即便找到了，依记者回忆价格大概是每粒3新元，所以这里可谓是草莓爱好者的天堂。

温室里的草莓大小形状不一，究竟大粒畸形的还是小巧完整形状的比较好吃？

对比试吃，后者甜度完胜，前者却带有浓郁的草莓香，吃完后仍缠绕在口腔中。喜爱草莓香气的记者，当然是推荐采摘大粒的啦。

※地址：果实之乡—原田农园 | Harada Farm，1294 Yokozukamachi, Numata, Gunma 378-0002

4PM：捞豆皮体验 + 13种豆皮吃法

对于没有参与且看过豆皮制作过程的人来说，这个体验相当新奇。

抵达目的地豆制坊，走入店内的制作后厨，迎面而来的是扑鼻的黄豆香气。在看到整齐排列、冒着热气的木格子时更是颇为震撼。

聆听讲解后就可以动手开捞！捞豆皮不难，但想要不勾破、完整地把整张豆皮掀起来可是十分考验技巧的。

店家还贴心地提供超过13种酱料、汤汁、小菜给你任意搭配。当地最推荐的拉面汤搭豆皮吃法，竟然与白胡椒肉骨茶汤莫名相似。

※地址：町田屋豆腐店 | Machida Tofu Shop，780 Nishi Kurauchi Machi, Numata-shi, Gunma 378-0042

6PM：足利花卉公园 | Ashikaga Flower Park

足利花卉公园是座花卉主题公园，以紫藤花海闻名。该公园还曾美国CNN电视台评选为“全球十大梦幻旅游景点”。

该公园会在秋冬季举办“光之花的庭园”（Flower Fantasy）活动，将整个园内皆以彩灯打扮的绚丽多彩。

该灯光秀更是被认定为“日本三大灯饰”以及日本夜景遗产。

园内到处都有精彩看点，特别值得一提的是日本最大的紫藤树全身上下皆被灯泡打扮，上万株的LED紫藤花海让你仿佛置身动漫《鬼灭之刃》（Kimetsu no Yaiba）的世界中，十分梦幻。

另外，园内售卖许多紫藤花美食和手信，皆是在东京找不到的当地特产，喜欢的话也可以购买。推荐大家试试看LED棒棒糖，好玩又好吃。

※地址：足利花卉公園 | Ashikaga Flower Park，607 Hasamacho, Ashikaga, Tochigi 329-4216

《潮什么》每周播出，带你一起去探索时下流行的活动、文化及新事物。

还没看上一集“东南亚首站——梵高沉浸式体验展”？点击看这里。