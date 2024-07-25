每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年7月25日 5:00 AM

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7月25日（农历六月二十）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶

身体状态不佳，就要好好休息，避免人多的场所，将病毒传给他人。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中

清官难断家务事，为了不惹麻烦，建议别陷入他人的家庭纠纷中。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

虽是财运旺盛的一天，但不代表可以胡乱花钱，省着点用吧。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中

桃花运旺盛，已婚的你宜小心处理，以免惹祸上身，后果不堪设想。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

出国旅游时，一定要看管好财物，招摇过市将使你成为窃贼的目标。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中

前辈的批评虽难受，但忠言逆耳，若能用心体会，将会终身受用。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

平日就应该向长辈表示爱与关怀，不要等到失去后才后悔。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉

下班不妨把工作暂时放一边，抽时间陪伴家人出外走走。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶

建议你控制好脾气，情绪突然失控，只会使彼此的关系雪上加霜。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中

借酒浇愁愁更愁，心情烦躁时，千万别独自悲伤，找好友聊聊吧。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

放松心情，好好享受每一天，也许会有“良缘”从天而降。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

人生短短数十年，切勿活在不愉快的回忆中，尽情生活吧。

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