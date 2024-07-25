7月25日（农历六月二十）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：无
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
身体状态不佳，就要好好休息，避免人多的场所，将病毒传给他人。
牛
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
清官难断家务事，为了不惹麻烦，建议别陷入他人的家庭纠纷中。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
虽是财运旺盛的一天，但不代表可以胡乱花钱，省着点用吧。
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
桃花运旺盛，已婚的你宜小心处理，以免惹祸上身，后果不堪设想。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
出国旅游时，一定要看管好财物，招摇过市将使你成为窃贼的目标。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
前辈的批评虽难受，但忠言逆耳，若能用心体会，将会终身受用。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
平日就应该向长辈表示爱与关怀，不要等到失去后才后悔。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
下班不妨把工作暂时放一边，抽时间陪伴家人出外走走。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
建议你控制好脾气，情绪突然失控，只会使彼此的关系雪上加霜。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
借酒浇愁愁更愁，心情烦躁时，千万别独自悲伤，找好友聊聊吧。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
放松心情，好好享受每一天，也许会有“良缘”从天而降。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
人生短短数十年，切勿活在不愉快的回忆中，尽情生活吧。