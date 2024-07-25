7月25日（农历六月二十）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：无

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

身体状态不佳，就要好好休息，避免人多的场所，将病毒传给他人。

牛

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

清官难断家务事，为了不惹麻烦，建议别陷入他人的家庭纠纷中。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

虽是财运旺盛的一天，但不代表可以胡乱花钱，省着点用吧。

兔

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

桃花运旺盛，已婚的你宜小心处理，以免惹祸上身，后果不堪设想。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

出国旅游时，一定要看管好财物，招摇过市将使你成为窃贼的目标。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

前辈的批评虽难受，但忠言逆耳，若能用心体会，将会终身受用。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

平日就应该向长辈表示爱与关怀，不要等到失去后才后悔。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

下班不妨把工作暂时放一边，抽时间陪伴家人出外走走。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

建议你控制好脾气，情绪突然失控，只会使彼此的关系雪上加霜。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

借酒浇愁愁更愁，心情烦躁时，千万别独自悲伤，找好友聊聊吧。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

放松心情，好好享受每一天，也许会有“良缘”从天而降。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

人生短短数十年，切勿活在不愉快的回忆中，尽情生活吧。