7月26日（农历六月廿一）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：诸事皆宜

忌：无

鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

想增加收入，除了积极，要更加有礼，方能争取客户的合约订单。

牛

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

小不忍则乱大谋，过于斤斤计较或咄咄逼人只会搞砸事情，何必呢？

虎

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

借酒消愁不是解决心情低落的最佳解药，寻求专家的援助才是良方。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

小钱不出，大钱不入，你不妨大胆搏一搏吧。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

不要为一个谎言而编造无数个谎言，唯有真诚待人才是真理。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

有病就要求医，病痛不会因为你的畏惧、逃避而消失。

马

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

尽信书不如无书，不要迷信别人所言，客观分析才能接近真理。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

听取意见，修饰言辞，除了避免被误解外，也会获得他人的赞赏。

猴

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

时间是最好的解药，你们之间的心结就交由时间来冲淡吧。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

告诉自己：能忍则忍，不要因一时之气而付出惨重代价。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

团队里不宜过度表现个人主义，要学会控制自己的表现欲。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

多一个敌人不如多一个朋友，建立人脉，有事半功倍之效。