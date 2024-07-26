7月26日（农历六月廿一）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：诸事皆宜
忌：无
鼠
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
想增加收入，除了积极，要更加有礼，方能争取客户的合约订单。
牛
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
小不忍则乱大谋，过于斤斤计较或咄咄逼人只会搞砸事情，何必呢？
虎
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
借酒消愁不是解决心情低落的最佳解药，寻求专家的援助才是良方。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
小钱不出，大钱不入，你不妨大胆搏一搏吧。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
不要为一个谎言而编造无数个谎言，唯有真诚待人才是真理。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
有病就要求医，病痛不会因为你的畏惧、逃避而消失。
马
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
尽信书不如无书，不要迷信别人所言，客观分析才能接近真理。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
听取意见，修饰言辞，除了避免被误解外，也会获得他人的赞赏。
猴
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
时间是最好的解药，你们之间的心结就交由时间来冲淡吧。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
告诉自己：能忍则忍，不要因一时之气而付出惨重代价。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
团队里不宜过度表现个人主义，要学会控制自己的表现欲。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
多一个敌人不如多一个朋友，建立人脉，有事半功倍之效。