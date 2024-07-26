每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2024年7月26日 5:00 AM

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7月26日（农历六月廿一）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：诸事皆宜

忌：无

运气：中
健康：中
事业：中
财运：中

想增加收入，除了积极，要更加有礼，方能争取客户的合约订单。

运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶

小不忍则乱大谋，过于斤斤计较或咄咄逼人只会搞砸事情，何必呢？

运气：中
健康：中
事业：中
财运：中

借酒消愁不是解决心情低落的最佳解药，寻求专家的援助才是良方。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

小钱不出，大钱不入，你不妨大胆搏一搏吧。

运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中

不要为一个谎言而编造无数个谎言，唯有真诚待人才是真理。

运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中

有病就要求医，病痛不会因为你的畏惧、逃避而消失。

运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉

尽信书不如无书，不要迷信别人所言，客观分析才能接近真理。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉

听取意见，修饰言辞，除了避免被误解外，也会获得他人的赞赏。

运气：中
健康：中
事业：中
财运：中

时间是最好的解药，你们之间的心结就交由时间来冲淡吧。

运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶

告诉自己：能忍则忍，不要因一时之气而付出惨重代价。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

团队里不宜过度表现个人主义，要学会控制自己的表现欲。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

多一个敌人不如多一个朋友，建立人脉，有事半功倍之效。

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