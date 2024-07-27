7月27日（农历六月廿二）

吉利指数：★★（小凶）

宜：出海、园艺、投资、进修、养宠物

忌：求医、开市、搬家、水电维修、交易

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

你就别想这么多了，只要凭良心做事，福报自然来。

牛

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

批评也是一门艺术，你可要好好琢磨、体会。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

打起精神，不要老是拖着疲惫的身躯上班，以免影响自己的形象。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

别再执着于事情的对错，果断地将精力花在如何解决问题上吧。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

赞美声令你飘飘然，然而唯有内涵、修养，才能让你持久。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

工作后轻松一下，一边按摩，一边喝红酒，自在写意。

马

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：凶

对于无理取闹的人，还是少理会，方能免去日后不必要的纠缠。

羊

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

精神状态不佳，从事危险工作的朋友可要小心、谨慎。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

受人嫉妒是你有本事，嫉妒别人则显示缺乏信心，适当调整心态吧。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

适度的赞美是绝对必要的，但表现得太过时就是虚伪。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

你若能正面应对批评，并达成共识，彼此间的问题更容易解决。

猪

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

与其闲着，不如多拜访旧客户，他们也有可能带来新商机。