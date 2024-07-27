7月27日（农历六月廿二）
吉利指数：★★（小凶）
宜：出海、园艺、投资、进修、养宠物
忌：求医、开市、搬家、水电维修、交易
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
你就别想这么多了，只要凭良心做事，福报自然来。
牛
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
批评也是一门艺术，你可要好好琢磨、体会。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
打起精神，不要老是拖着疲惫的身躯上班，以免影响自己的形象。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
别再执着于事情的对错，果断地将精力花在如何解决问题上吧。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
赞美声令你飘飘然，然而唯有内涵、修养，才能让你持久。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
工作后轻松一下，一边按摩，一边喝红酒，自在写意。
马
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：凶
对于无理取闹的人，还是少理会，方能免去日后不必要的纠缠。
羊
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
精神状态不佳，从事危险工作的朋友可要小心、谨慎。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
受人嫉妒是你有本事，嫉妒别人则显示缺乏信心，适当调整心态吧。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
适度的赞美是绝对必要的，但表现得太过时就是虚伪。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
你若能正面应对批评，并达成共识，彼此间的问题更容易解决。
猪
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
与其闲着，不如多拜访旧客户，他们也有可能带来新商机。