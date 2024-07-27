每日生肖运程

陈军荣 吴源良

发布 /
发布 / 2024年7月27日 5:00 AM

字体大小:

7月27日（农历六月廿二）

吉利指数：★★（小凶）

宜：出海、园艺、投资、进修、养宠物

忌：求医、开市、搬家、水电维修、交易

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

你就别想这么多了，只要凭良心做事，福报自然来。

运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶

批评也是一门艺术，你可要好好琢磨、体会。

运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶

打起精神，不要老是拖着疲惫的身躯上班，以免影响自己的形象。

运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶

别再执着于事情的对错，果断地将精力花在如何解决问题上吧。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉

赞美声令你飘飘然，然而唯有内涵、修养，才能让你持久。

运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中

工作后轻松一下，一边按摩，一边喝红酒，自在写意。

运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：凶

对于无理取闹的人，还是少理会，方能免去日后不必要的纠缠。

运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中

精神状态不佳，从事危险工作的朋友可要小心、谨慎。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

受人嫉妒是你有本事，嫉妒别人则显示缺乏信心，适当调整心态吧。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中

适度的赞美是绝对必要的，但表现得太过时就是虚伪。

运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶

你若能正面应对批评，并达成共识，彼此间的问题更容易解决。

运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶

与其闲着，不如多拜访旧客户，他们也有可能带来新商机。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

更多精彩内容

Pantry News Talk
Lianhe Zaobao Club