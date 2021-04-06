“不宜另起炉灶” 王毅：维护以亚细安为中心合作机制

王毅指出，针对美国就对华关系反复提出竞争、合作、对抗的说法，中国的立场是一贯和明确的。中国欢迎合作，但须兼顾彼此关切，实现双向互惠，不能单方面提条件、拉清单。

中国国务委员兼外交部长王毅重申中国“不认可世界上还有高人一等的国家，不接受世界上的事只能一国说了算”，反对美国以人权课题向中国施压。他也不点名批评美国主导的“四方安全对话”机制，强调要维护以亚细安为中心的现行区域合作机制，“不宜另起炉灶”。

新华社昨天刊发王毅上周在福建会见新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和韩国外长后的访问内容。

王毅说，参与会面的外长们都认为，中美两国在本地区应增加对话合作，减少博弈对抗，履行大国应尽的义务和责任。中国愿呼应各方期待，为此作出努力。

王毅指出，针对美国就对华关系反复提出竞争、合作、对抗的说法，中国的立场是一贯和明确的。

中国欢迎合作，但须兼顾彼此关切，实现双向互惠，不能单方面提条件、拉清单。中国不回避竞争，但应当公平公正，遵守市场规则，而不应“下绊子、用强权，剥夺别人正当的发展权利”。如果美国还是要对抗，中国也将“坦然处之，无畏面对”。

“如果要对话，中方的大门随时敞开，但对话应该在平等的基础上，以相互尊重态度进行，中方不认可这个世界上还有高人一等的国家，不接受世界上的事只能一国说了算。”

王毅上月底出访阿联酋时，首次提出“世界上没有高人一等的国家，也不应把一国的标准当成国际标准”，反对美国借新疆人权等问题联合盟友围堵中国。

南京大学国际关系研究院院长朱锋接受《联合早报》访问时说，北京不希望看到拜登政府在对华政策上延续前总统特朗普的路线，加上美国目前陷入国内宪政危机，王毅的说法既是延续在安克雷奇对话时中方的基调，也是告诉亚细安国家，中国不会接受美国“既当运动员，又要做裁判员”。

贸易投资疫情下逆势增长 中国亚细安合作前景可期

今年是中国—亚细安建立对话关系30周年。王毅说，中国和亚细安在疫情冲击下依然实现贸易和投资合作逆势增长，历史性地成为彼此最大贸易伙伴，并成功签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），展现了双方关系基础深厚、韧性巨大，合作决心坚定、前景可期。

针对南中国海安全风险，王毅承诺中国将和亚细安继续全面有效落实《南中国海各方行为宣言》，并加快推进《南中国海行为准则》磋商。他说，中国和亚细安10国已达成高度共识，即《准则》应当具有实质意义并行之有效。

他也提出要维护现行区域合作架构，坚守东亚合作应聚焦东亚的初衷，并指以亚细安为中心的区域合作机制已趋成熟、稳定，符合东亚合作传统和现实需求，“不应仓促引入新的概念，也不宜再另起炉灶”。

朱锋解读，王毅提出的“另起炉灶”和“引入新概念”，是不点名反对美国可能鼓动新成员加入它与日本、印度和澳大利亚组成的四方安全对话机制，以此针对中国；而他支持以亚细安为中心的区域合作机制，目的也是联合亚细安国家共同应对美国的“抗中联盟”。

中国人民大学国际关系学院教授时殷弘受访时分析，拜登虽然上台只有两个多月，但在推动四方对话联盟的进展上非常迅速，中国对此抱有高度战略警惕，极力阻止美国在区域构建由美方主导的另一框架。

“中美两国在这方面的矛盾难以弥合，双方都会继续借助多维度外交，巩固在区域的影响力。”

（记者是《联合早报》上海特派员）