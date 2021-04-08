港澳整顿公营广播机构 分析：意在配合北京政策

自从中国政府今年2月底提出“爱国者治港”原则后，香港和澳门特区政府近来皆不约而同地整顿旗下立场比较自由的公营广播机构。有分析相信，港澳政府的动作是要配合北京的政策，但担心会损害到两地新闻自由。

香港电台是香港唯一的公营广播机构，一直对外标榜立场中立；但是在前年的反修例运动中，却多次表现出对示威者的同情倾向，引起起建制派阵营猛烈批评。

负责管理港台的新任广播处长李百全3月1日上任、接替提早离职的梁家荣后，随即整顿港台，包括抽起及腰斩多个访问民主派人士的电视节目。官方就此解释，有关节目的内容不够持平准确。

最新消息是，港台节目《铿锵集》访问亲民主派网媒“众新闻”中国组的集数于上周已完成剪接，原定上星期五录制旁白，但前一晚被高层临时叫停。据悉，助理广播处长（电视及机构业务）区丽雅要求制作人员于该集加入亲建制派媒体的访问，否则该集不可“出街”，但制作人员认为该集以纪录片形式讲述传媒生态，无关“蓝黄”，拒绝要求。

最终港台改播另一个主题，讲述三名视障人士如何克服困难学习音乐的故事。该集并非出自一向负责《铿锵集》的“公共事务组”班底，而是“文教及康体组”应李百全要求制作。

对于节目改动，港台发言人回复媒体询问时表示，有关的节目内容、人手及播放安排，属于内部编辑事宜。港台会邀请不同背景的主持及嘉宾参与节目，以增加节目的多元性。

由澳门政府全资拥有的公营广播机构——澳门广播电视股份有限公司（简称澳广视），近来也出现和港台同一情况。

澳广视设有中文和葡文新闻部，大部分澳门中文媒体自我审查较严重，葡文报道的题材则较多元化。但据澳门传媒报道，澳广视高层上个月中旬与葡文记者会面，下达新指引，包括传播和促进爱国主义、爱国爱澳精神、员工“不会散布违反中央政府政治和特区采取的措施的信息或意见”、支持香港由爱国者管治的原则等，否则可能会被解雇。40名记者中，已有最少五人因此辞职。

葡国外长吁中方遵守 《基本法》保障新闻自由

事件随即引起国际社会关注，除了无国界记者组织谴责澳广视管理层干预编辑自主，葡国媒体也向葡萄牙政府施压，认为其不应“袖手旁观”。其后葡萄牙外交部长席尔瓦发声，期望中方遵守澳门的《基本法》，及该法所保障的新闻自由。

澳门行政长官贺一诚日前出席活动被问及事件时回应称，所有澳门媒体都应爱国爱澳，他本人未下达任何有关媒体的新指引。

澳门立法会议员吴国昌接受《联合早报》访问时表示，自从北京当局年初提出“爱国者治港”后，港府就不断出招制度化。澳广视在此之际整顿葡文新闻部，相信是要配合港府对港台的整肃行动，以回应“爱国者治港”政策，“因为国务院港澳办是负责港澳政策，他们一直把港澳两地作为一体看待。”

但吴国昌认为，澳门人长期爱国，当地根本没有国家安全的问题，当局采取打压的措施，除了没有必要，也会引起反效果，损害澳门新闻自由，并且引起国际关注，令中国在国际上的形象受损。

吴国昌呼吁澳门政府切实保障公共广播服务的新闻自由，包括责成澳广视撤回或修订引起争议的新规定，并与离职的员工重新合作。