美媒：台在澎湖布署“雷达车” 可追踪中国大陆“歼20” 台海军回应称报道非事实 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月9日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 台媒一则报道的雷达车配图被美媒引用，并指称台军已将中科院自行研发的“被动式双基雷达车“布署至澎湖，可追踪大陆匿踪战机“歼20”。台湾海军昨天就此回应称，报道并非事实。据《自由时报》报道，台军媒体《青年日报》3月26日一篇关于“中平军舰与合群艇协力顺利完成运补“的新闻，内容叙述台湾海军执行马公运补任务，过程中与登陆艇队合群艇配合，实施艉艇艏结合，顺利将车辆运补上岸，文字内容并无机敏性质，报道附图为两辆雷达车登岸，配图也并未说明功能或型号。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国在台协会 美国媒体 台湾国防部 中科院 澎湖 被动式双基雷达车 台湾国防部长邱国正 歼20 复旦拟在布达佩斯设欧盟首所中国大学分校 港府拟将“回港易”计划 扩展至广东以外大陆地区