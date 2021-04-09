美媒：台在澎湖布署“雷达车” 可追踪中国大陆“歼20” 台海军回应称报道非事实

台媒一则报道的雷达车配图被美媒引用，并指称台军已将中科院自行研发的“被动式双基雷达车“布署至澎湖，可追踪大陆匿踪战机“歼20”。台湾海军昨天就此回应称，报道并非事实。

据《自由时报》报道，台军媒体《青年日报》3月26日一篇关于“中平军舰与合群艇协力顺利完成运补“的新闻，内容叙述台湾海军执行马公运补任务，过程中与登陆艇队合群艇配合，实施艉艇艏结合，顺利将车辆运补上岸，文字内容并无机敏性质，报道附图为两辆雷达车登岸，配图也并未说明功能或型号。