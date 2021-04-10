“中国人权研究会”批美国打着人道主义旗号对外动武

中国国务院新闻办公室主管的“中国人权研究会”昨天发文反击美国，称美国打着“人道主义干涉”旗号对外动武，不仅夺去了大量军人的生命，更造成了极为严重的平民伤亡和财产损失，导致严重的人道主义灾难。

据新华社报道，这篇题为《美国对外侵略战争造成严重人道主义灾难》的文章，列举了第二次世界大战后美国发动的一系列战争。据不完全统计，从二战结束到2001年，在世界上153个地区发生的248次武装冲突当中，由美国发起的有201场，约占81%，“美国的自私和虚伪也通过这些对外干涉行为表露无遗”。