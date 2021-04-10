港府要求阿斯利康 推迟交付冠病疫苗

（香港综合讯）欧洲药品监管机构周三（4月7日）确认阿斯利康疫苗与罕见血栓存在关联后，香港政府昨天（9日）宣布早前已订购的阿斯利康疫苗，不必在今年内交付。

综合《明报》与香港电台报道，香港食物及卫生局局长陈肇始昨天在立法会卫生事务委员会会议上说，由于香港的冠病疫苗供应充足，同时关注到一些关于阿斯利康疫苗的报告结果，因此决定早前已订购的阿斯利康疫苗不需要在本年内供港，以免造成浪费。

陈肇始说，目前香港已采购1500万剂复必泰与科兴疫苗，足够全港市民接种，相信药厂的供应没有问题。

她也提及，港府正考虑采购新一代冠病疫苗，会与包括阿斯利康在内的供应商共同探讨，能否提供对变异病毒株保护力更强的疫苗，以配合港府下一轮接种计划。

港府去年底与阿斯利康药厂达成采购750万剂疫苗的协议，原本预计最快今年年中到港。

港府专家顾问、香港中文大学医学院内科及药物治疗学系系主任许树昌指出，他个人建议香港不应购入阿斯利康疫苗，而应转购其他疫苗。他指出，现在香港市民对副作用超级敏感，“你买了未必有人够胆用”。

香港昨天新增14起冠病确诊病例，其中两起属本地感染，一起为源头不明病例。

截至4月8日，香港共有约52万9000人接种第一剂疫苗，约17万市民完成两剂接种，第一剂疫苗的接种率不及10%。