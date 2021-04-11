美国放宽与台湾交往指导原则 并表示密切关注大陆在台海军事活动

华盛顿周五发布旨在鼓励美台官员交流的新版美台交往准则，鼓励美国政府与台湾进行接触。白宫同时表示正密切关注中国大陆在台湾海峡日益增加的军事活动。这无疑让北京与华盛顿已然恶化的双边关系雪上加霜。

（华盛顿／台北综合讯）华盛顿周五（9日）发布旨在鼓励美台官员交流的新版美台交往准则，同时表示正密切关注中国大陆在台湾海峡日益增加的军事活动。这无疑让北京与华盛顿已然恶化的双边关系雪上加霜。

综合路透社、《自由时报》等报道，美国国务院发言人普赖斯在声明中说，新的美台交往准则鼓励美国政府与台湾进行接触，反映美台不断深化的非官方关系。

声明并称：“这些新的准则放宽了与台湾交往的指导原则，与我们的非官方关系一致，并在整个行政部门为有效实施以《台湾关系法》、三项《联合公报》和‘六项保证’为指导的‘一个中国’政策提供明晰性。”

美国国务院并未披露新准则的具体内容。但另一名美国国务院发言人说，新准则鼓励美国与台湾官员在联邦大楼举办工作级别会议，也可以在台湾代表办公室举行。这类会议在旧的交往准则中是被禁止的。

避免使“一中”政策复杂化

新准则仍将有一些“护栏”

《金融时报》此前报道，在新准则下，美国官员还将能参加在双橡园（Twin Oaks）举行的活动。位于华盛顿的双橡园曾是中华民国驻美大使的正式官邸，但1979年美台断交后，这里只能用作社交活动场所。

一名匿名美国官员透露，新准则仍将有一些“护栏”，比如不允许美国官员在台湾重大节日期间参加在双橡园举行的活动，因为这可能会使“一个中国”政策复杂化。

台湾总统府及外交部对新的美台交往准则表示欢迎，并表示期盼未来能够促进台美双方更多互动。台湾驻美代表处称此举“实质上反映了台美关系的不断深化”。

台湾总统府发言人张惇涵昨天说：“欣见鼓励台美双方更紧密交流的相关作为，并期盼未来能够促进台美双方更多互动。”

她称，松绑台美交往准则已为美国朝野所共同支持，而美国的行政及国会部门也持续努力促进台美交流互动与各项合作。

台湾外交部昨天透露，美国在正式宣布之前，已向其说明相关内容，并指美国国务院以实际行动展现对台湾“坚若磐石”的承诺。

与此同时，美国白宫前天表示，正密切关注中国大陆在台海日益增加的军事活动，并称北京最近的行动可能会造成不稳定。

白宫发言人普萨基说：“我们已经明确地、公开地、私下地表达了我们对中国（大陆）侵犯台湾的担忧。”

当被问及美国是否担心北京可能攻击台湾时，她回应称：“我们对中国增加在台湾海峡的军事活动感到担忧，我们认为这可能破坏稳定。”

台湾国防部前天公布，当日有11架次中国大陆多机种军机进入台湾西南防空识别区活动，其中包括八架战斗机。

一艘美国军舰周四（8日）过航台湾海峡后，中国外交部当天指责美国军舰近来多次在台湾海峡“大秀肌肉”、挑衅搅局，威胁台海地区的和平稳定。