中美关系

崔天凯：发扬“乒乓外交”求同存异精神 中美应相互尊重寻求合作共赢之道

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年4月12日 5:00 AM

国际乒乓球总会终身名誉会长徐寅生（右二）前天向美国驻上海总领事何乐进（James Heller，左二），中美“乒乓外交”亲历者、中国前乒乓名将张燮林（中）和郑敏之（右一）颁发纪念品。（法新社）
国际乒乓球总会终身名誉会长徐寅生（右二）前天向美国驻上海总领事何乐进（James Heller，左二），中美“乒乓外交”亲历者、中国前乒乓名将张燮林（中）和郑敏之（右一）颁发纪念品。（法新社）

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尽管中国对拜登上台后双方关系将有所改善感到乐观，但两个超级大国在贸易、人权、地缘政治等各方面摩擦不断。

（上海综合电）4月10日是1971年中美“乒乓外交”50周年的日子，中国驻美国大使崔天凯强调，中美关系正面临何去何从的关键选择，双方更应继承和发扬“乒乓外交”所承载的相互尊重、求同存异精神，寻求合作共赢的相处之道。

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