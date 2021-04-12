崔天凯：发扬“乒乓外交”求同存异精神 中美应相互尊重寻求合作共赢之道

尽管中国对拜登上台后双方关系将有所改善感到乐观，但两个超级大国在贸易、人权、地缘政治等各方面摩擦不断。

（上海综合电）4月10日是1971年中美“乒乓外交”50周年的日子，中国驻美国大使崔天凯强调，中美关系正面临何去何从的关键选择，双方更应继承和发扬“乒乓外交”所承载的相互尊重、求同存异精神，寻求合作共赢的相处之道。