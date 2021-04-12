中美关系 崔天凯：发扬“乒乓外交”求同存异精神 中美应相互尊重寻求合作共赢之道 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月12日 5:00 AM 国际乒乓球总会终身名誉会长徐寅生（右二）前天向美国驻上海总领事何乐进（James Heller，左二），中美“乒乓外交”亲历者、中国前乒乓名将张燮林（中）和郑敏之（右一）颁发纪念品。（法新社） 字体大小: 小 中 大 尽管中国对拜登上台后双方关系将有所改善感到乐观，但两个超级大国在贸易、人权、地缘政治等各方面摩擦不断。（上海综合电）4月10日是1971年中美“乒乓外交”50周年的日子，中国驻美国大使崔天凯强调，中美关系正面临何去何从的关键选择，双方更应继承和发扬“乒乓外交”所承载的相互尊重、求同存异精神，寻求合作共赢的相处之道。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中美乒乓外交50周年 中美关系 崔天凯 张燮林 【视频】台东故事馆 从收摊到重生 新疆呼图壁县一煤矿发生透水事故21人受困