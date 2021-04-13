台外交官：蓬佩奥今年访台概率很大

美国前国务卿蓬佩奥近期与台湾互动频繁，台湾外交部官员昨天称，蓬佩奥今年访台的概率很大。

据中时新闻网报道，台湾外交部政务次长田中光昨天在立法院被问到蓬佩奥今年会否访台时，先是回应台湾外交部目前正朝这方面努力。当被追问概率是否很大时，田中光给予肯定的答复。

台湾驻美代表萧美琴上月31日在其位于华盛顿的官邸“双橡园”与蓬佩奥会面时，以台湾凤梨酥招待蓬佩奥。蓬佩奥昨天在社交平台上发布手握台湾凤梨干的照片，并写道：“作为自由的拥护者，请享用一些台湾凤梨干，将军！（checkmate）。”