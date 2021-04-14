中企试飞“空中无人航母” 可投放多架小型无人机

中国一家公司上个月进行“蜂群无人子母系统”技术验证，该系统的飞行母机可投放多架子机。军事专家认为，这套系统宛如空中航母，在蜂群作战中属于新概念。

中天飞龙公司本月1日在微信上宣布，该公司3月20日在某通航机场开展上述系统技术的验证与交付，而用于验证的飞行母机携带九架任务子机。母机在抵达任务点后开舱播撒，将蜂群无人机单元按时序投放，确保播撒速度、方向、姿态、间隔距离等满足集群播撒需求。