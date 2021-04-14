中企试飞“空中无人航母” 可投放多架小型无人机 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月14日 5:00 AM 图为可投放小型无人机的无人母机。（“中天飞龙”微信） 字体大小: 小 中 大 中国一家公司上个月进行“蜂群无人子母系统”技术验证，该系统的飞行母机可投放多架子机。军事专家认为，这套系统宛如空中航母，在蜂群作战中属于新概念。中天飞龙公司本月1日在微信上宣布，该公司3月20日在某通航机场开展上述系统技术的验证与交付，而用于验证的飞行母机携带九架任务子机。母机在抵达任务点后开舱播撒，将蜂群无人机单元按时序投放，确保播撒速度、方向、姿态、间隔距离等满足集群播撒需求。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 空中航母 蜂群无人子母系统 中天飞龙 蜂群战术 大黄蜂 美国 无人子母系统 从35席减至20席 港府拟大幅减少立法会直选议席 海口湾高标准驿站 云洞图书馆开放