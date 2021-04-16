美国气候特使克里访华之际 习近平今与法德领导人举行气候视频峰会

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来自 / 联合早报

文 /
王纬温

发布 / 2021年4月16日 5:00 AM

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美国总统气候问题特使克里抵达上海访问之际，中国外交部昨天宣布，中国国家主席习近平今天将与法国和德国领导人举行气候视频峰会，却未确定习近平是否将接受美国总统拜登之邀，出席美国下周召开的领导人气候峰会。

受访学者说，中美在气候问题上目前处于博弈阶段；中国此举旨在向美国施压并讨价还价，料将要求美国在中国关注的问题上做出让步，以换取中国在气候问题上与美国的配合。

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