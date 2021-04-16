美国气候特使克里访华之际 习近平今与法德领导人举行气候视频峰会 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 发布 / 2021年4月16日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 美国总统气候问题特使克里抵达上海访问之际，中国外交部昨天宣布，中国国家主席习近平今天将与法国和德国领导人举行气候视频峰会，却未确定习近平是否将接受美国总统拜登之邀，出席美国下周召开的领导人气候峰会。受访学者说，中美在气候问题上目前处于博弈阶段；中国此举旨在向美国施压并讨价还价，料将要求美国在中国关注的问题上做出让步，以换取中国在气候问题上与美国的配合。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国总统气候问题特使克里 中美关系 气候问题 中国国家主席习近平 美国总统拜登 法国总统马克龙 中法德领导人气候视频峰会 中欧关系 中国气候变化事务特使解振华 中国外交部发言人华春莹 中国外交部发言人赵立坚 中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪 中国国务委员兼外长王毅 叶刘淑仪：回归近24年需融入国家治理体系 港纪律部队加入中式步操元素“是应该的” 澳门暂缓阿斯利康供货 将审视疫苗安全性报告