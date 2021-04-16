拜登两手外交与“三合一”对华政策演绎

台湾总统蔡英文昨天高调接待到访的美国前参议员多德，和两名前常务副国务卿阿米蒂奇与斯坦伯格组成的跨党派代表团。

在官方现场直播的19分钟会见对话中，蔡英文公开对美国客人指责解放军军机舰扰台威胁和平，她说：“近来中国频繁派遣军舰及军机在周边海空域进行军事活动，这不仅改变印太地区的现状，也威胁区域的和平稳定，”蔡英文说到“中国”二字后停顿了一下，没有说“中国大陆”。她接着强调台湾非常愿意同美国等理念相近的国家共同守护印太和平稳定，阻止冒进以及挑衅的行为。