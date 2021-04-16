澳门暂缓阿斯利康供货 将审视疫苗安全性报告

澳门卫生局长罗奕龙称，已向阿斯利康疫苗生产商提出暂缓供货并获得对方同意，他说，澳门政府将审视更多相关疫苗安全性的国际报告和研究，以及不同地方的政策建议，综合分析后再考虑下一步。

澳门有足够疫苗供居民接种

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据澳门电台昨天报道，罗奕龙称，世界卫生组织对于是否继续使用阿斯利康疫苗没有确切讲法，按照最新建议，仍然认为接种疫苗的利益大于风险，不过，基于澳门的实际情况，澳门已有足够的冠病疫苗供居民接种，不是非引入阿斯利康疫苗不可。