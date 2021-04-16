澳门暂缓阿斯利康供货 将审视疫苗安全性报告 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月16日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 澳门卫生局长罗奕龙称，已向阿斯利康疫苗生产商提出暂缓供货并获得对方同意，他说，澳门政府将审视更多相关疫苗安全性的国际报告和研究，以及不同地方的政策建议，综合分析后再考虑下一步。澳门有足够疫苗供居民接种据澳门电台昨天报道，罗奕龙称，世界卫生组织对于是否继续使用阿斯利康疫苗没有确切讲法，按照最新建议，仍然认为接种疫苗的利益大于风险，不过，基于澳门的实际情况，澳门已有足够的冠病疫苗供居民接种，不是非引入阿斯利康疫苗不可。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 澳门 冠病疫苗 风险 阿斯利康 暂缓供货 世界卫生组织 安全 港中联办主任骆惠宁： 中央坚决反制企图拿港做棋子外部势力 叶刘淑仪：回归近24年需融入国家治理体系 港纪律部队加入中式步操元素“是应该的”