副外长乐玉成接受美联社专访： 中美应是你追我赶良性竞争关系 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 发布 / 2021年4月19日 5:00 AM 中国外交部副部长乐玉成认为，拜登上台以来，中美之间出现一些积极互动。（互联网） 字体大小: 小 中 大 受访学者说，中国外交系统最新表态显示北京不愿见中美关系走向对抗，在寻求与美合作上继续保持开放态度。拜登政府跨部门对华政策目前尚未完全定型，中美之间也未完全放弃合作机会。中国副外长乐玉成强调，中国不是美国的对手，更不是敌人，而是抗疫队友和发展伙伴，美国不能把队友当对手。中美应是你追我赶的良性竞争，而不是你死我活的恶性竞争，两国关系要拨乱反正。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中美关系 美国总统拜登 中国外交部 中国副外长乐玉成 拜登对华政策 美国总统气候问题特使克里 陈茂波：兼顾经济发展 港府将打击违反国安法资金活动 被视为“黑暴产品” 港Chickeeduck童装被大陆海关没收