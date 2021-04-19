副外长乐玉成接受美联社专访： 中美应是你追我赶良性竞争关系

受访学者说，中国外交系统最新表态显示北京不愿见中美关系走向对抗，在寻求与美合作上继续保持开放态度。拜登政府跨部门对华政策目前尚未完全定型，中美之间也未完全放弃合作机会。

中国副外长乐玉成强调，中国不是美国的对手，更不是敌人，而是抗疫队友和发展伙伴，美国不能把队友当对手。中美应是你追我赶的良性竞争，而不是你死我活的恶性竞争，两国关系要拨乱反正。