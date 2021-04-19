被视为“黑暴产品” 港Chickeeduck童装被大陆海关没收 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月19日 5:00 AM 周小龙在本月9日向媒体展示Chickeeduck设计的一款印有五只小鸭的帆布袋，旁边是他日前曾在荃湾愉景新城分店摆放持“光复香港”旗帜的“民主女神像”。（法新社） 字体大小: 小 中 大 常年以小鸡小鸭为图案的香港连锁童装品牌Chickeeduck，近万件在中国大陆加工的货物被大陆海关认定为“黑暴产品”而予以没收。其中原因，可能与该公司老板支持2019年香港反修例运动的态度有关。据《星岛日报》报道，4月6日，Chickeeduck行政总裁周小龙在社交媒体透露，他在农历新年前夕接到大陆厂商通知，他在大陆订制的逾万件货品，包括印有“凭咩要我哋跪”（粤语，即“凭什么要我们跪？”）字样的T恤等，数月前被东莞海关认定为“黑暴产品”予以没收。有关当局更勒令大陆厂商不能再为他生产任何产品。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港反修例运动 香港国安法 黑暴产品 长三角“逆城市化”青年纷回农村创业 陈茂波：兼顾经济发展 港府将打击违反国安法资金活动