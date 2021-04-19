被视为“黑暴产品” 港Chickeeduck童装被大陆海关没收

常年以小鸡小鸭为图案的香港连锁童装品牌Chickeeduck，近万件在中国大陆加工的货物被大陆海关认定为“黑暴产品”而予以没收。其中原因，可能与该公司老板支持2019年香港反修例运动的态度有关。

据《星岛日报》报道，4月6日，Chickeeduck行政总裁周小龙在社交媒体透露，他在农历新年前夕接到大陆厂商通知，他在大陆订制的逾万件货品，包括印有“凭咩要我哋跪”（粤语，即“凭什么要我们跪？”）字样的T恤等，数月前被东莞海关认定为“黑暴产品”予以没收。有关当局更勒令大陆厂商不能再为他生产任何产品。