发现涉变种病毒株冠病确诊个案 港禁印巴菲航班抵境两周

香港特区政府在社区发现涉及变种病毒株的冠病确诊个案，对印度、巴基斯坦和菲律宾实施地区性航班熔断机制，今起（20日）禁止所有从这三个国家抵港的民航客机着陆，为期14天。

综合香港政府新闻网与香港电台报道，港府前天深夜宣布了上述措施，将三个国家列为极高风险地区，同时禁止21天内曾逗留这三个国家超过两小时的旅客来港。此外，港府昨起禁止国泰与印度塔新两家航空公司，分别由菲律宾马尼拉及印度孟买的航班抵港，同样为期14日。