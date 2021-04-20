发现涉变种病毒株冠病确诊个案 港禁印巴菲航班抵境两周 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月20日 5:00 AM 香港卫生防护中心早前公布，变种病毒患者曾到访海港城，任何曾在4月11日到过海港城商场的人士，须于4月20日或之前接受强制检测。图为港府在尖沙咀海港城三号码头停车场，为须接受强制检测的海港城员工及访客增设流动采样站。（香港中通社） 字体大小: 小 中 大 香港特区政府在社区发现涉及变种病毒株的冠病确诊个案，对印度、巴基斯坦和菲律宾实施地区性航班熔断机制，今起（20日）禁止所有从这三个国家抵港的民航客机着陆，为期14天。综合香港政府新闻网与香港电台报道，港府前天深夜宣布了上述措施，将三个国家列为极高风险地区，同时禁止21天内曾逗留这三个国家超过两小时的旅客来港。此外，港府昨起禁止国泰与印度塔新两家航空公司，分别由菲律宾马尼拉及印度孟买的航班抵港，同样为期14日。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港冠病疫情 航班熔断机制 变种病毒株 冠状病毒19 谢长廷吁美日台尽快举行联合演习 中国每年出生人口或跌破1000万 专家建议直接放开生育越早越好