戴庆成：一场不见硝烟的博弈

自从去年《香港国安法》实施后，中国政府就不断出手打压香港民主派，锐意要打造一个新的香港。近来民主派势力在香港几乎消声匿迹，令社会表面出现一股罕有平和的氛围。

然而，一场不见硝烟的博弈也正在香港社会中进行。

这里说的是北京当局为香港政制进行的“大手术”。根据新的选举制度，由1500人组成的选举委员会，日后除了有权提名和选出特首，也将掌握立法会参选人入闸生死。由于选委会的规模及权力皆较以往大增，建制派各方人马近日来都各出奇谋“争凳坐”。