戴庆成：一场不见硝烟的博弈 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 发布 / 2021年4月20日 5:00 AM 香港立法会昨天举行《2021年完善选举制度（综合修订）条例草案》委员会会议，继续逐条审议条例。图为港府政制及内地事务局局长曾国卫（前左）及一众相关官员回应议员提问。（香港中通社） 字体大小: 小 中 大 自从去年《香港国安法》实施后，中国政府就不断出手打压香港民主派，锐意要打造一个新的香港。近来民主派势力在香港几乎消声匿迹，令社会表面出现一股罕有平和的氛围。然而，一场不见硝烟的博弈也正在香港社会中进行。这里说的是北京当局为香港政制进行的“大手术”。根据新的选举制度，由1500人组成的选举委员会，日后除了有权提名和选出特首，也将掌握立法会参选人入闸生死。由于选委会的规模及权力皆较以往大增，建制派各方人马近日来都各出奇谋“争凳坐”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国早点 香港选举制度改革 选举委员会 谢长廷吁美日台尽快举行联合演习 中国每年出生人口或跌破1000万 专家建议直接放开生育越早越好