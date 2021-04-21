哈莉玛总统吁国际社会 打造符合未来需求多边体系

哈莉玛总统呼吁国际社会更新共识，打造一个开放、包容、以规则为基础、符合后冠病时代需求的多边体系，并探讨如何让世卫组织等多边机构扮演适当角色，为安全开放边境提供指导。

哈莉玛昨天在博鳌亚洲论坛2021开幕式上，通过预录视频致辞时强调，国际合作是克服冠病疫情危机的关键，重开边境是全球经济复苏的必要条件。尽管国际社会在疫情暴发后以各种前所未有和创新的方式展开多边合作，但在完善全球治理和加强国际合作方面，可以做得更多。