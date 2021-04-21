哈莉玛总统吁国际社会 打造符合未来需求多边体系 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄小芳 发布 / 2021年4月21日 5:00 AM 哈莉玛总统昨天通过预录视频，首次在博鳌亚洲论坛开幕式上致辞。（哈莉玛总统面簿视频截图） 字体大小: 小 中 大 哈莉玛总统呼吁国际社会更新共识，打造一个开放、包容、以规则为基础、符合后冠病时代需求的多边体系，并探讨如何让世卫组织等多边机构扮演适当角色，为安全开放边境提供指导。哈莉玛昨天在博鳌亚洲论坛2021开幕式上，通过预录视频致辞时强调，国际合作是克服冠病疫情危机的关键，重开边境是全球经济复苏的必要条件。尽管国际社会在疫情暴发后以各种前所未有和创新的方式展开多边合作，但在完善全球治理和加强国际合作方面，可以做得更多。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 博鳌2021 哈莉玛总统 博鳌亚洲论坛 两女子维权大闹上海车展特斯拉展台 一人因扰乱公共秩序行拘五日 台争取向美购买先进AGM-158巡航导弹