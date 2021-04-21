林佳龙因台铁事故下台 丁怡铭却悄悄重返行政院 苏贞昌处理两人事案遭朝野批评

台湾新任交通部长昨天由交通部次长王国材正式接任，王国材也立即宣布台铁局长由副局长升任。

台湾交通部长林佳龙为台铁太鲁阁重大事故下台，因牛肉面事件下台数月的行政院前发言人丁怡铭同时却悄悄回任升为行政院有给职顾问，行政院长苏贞昌对这两件人事案的处理，不仅被在野党批评吃相难看，连民进党内其他派系也讽刺称苏贞昌用人“要注意社会观感”。