林佳龙因台铁事故下台 丁怡铭却悄悄重返行政院 苏贞昌处理两人事案遭朝野批评 订户 来自 / 联合早报 文 / 庄慧良 发布 / 2021年4月21日 5:00 AM 台湾交通部前天为辞任的林佳龙（右）举办欢送会，将接任部长的王国材送上刻有“潇洒走一回”的琉璃。（自由时报） 字体大小: 小 中 大 台湾新任交通部长昨天由交通部次长王国材正式接任，王国材也立即宣布台铁局长由副局长升任。台湾交通部长林佳龙为台铁太鲁阁重大事故下台，因牛肉面事件下台数月的行政院前发言人丁怡铭同时却悄悄回任升为行政院有给职顾问，行政院长苏贞昌对这两件人事案的处理，不仅被在野党批评吃相难看，连民进党内其他派系也讽刺称苏贞昌用人“要注意社会观感”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 苏贞昌 民进党 交通部 林佳龙 花莲 辞职 丁怡铭 派系 两女子维权大闹上海车展特斯拉展台 一人因扰乱公共秩序行拘五日 台争取向美购买先进AGM-158巡航导弹