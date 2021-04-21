两女子维权大闹上海车展特斯拉展台 一人因扰乱公共秩序行拘五日

两名女子前天在第十九届上海国际汽车工业展览会，以大闹美国电动车制造商特斯拉展台的方式维权，其中一名站在车顶的女子被处以行政拘留五日。

综合新华社、《新京报》等报道，上海市公安局昨天在微博发布通报显示，32岁的张姓女子和另一名31岁的李姓女子因与一家公司有消费纠纷，前天到车展现场表达不满。其中，张姓女子不顾工作人员劝阻，强行爬上一辆展车车顶，造成该车“一定程度受损”。