两女子维权大闹上海车展特斯拉展台 一人因扰乱公共秩序行拘五日 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月21日 5:00 AM 身穿印有“刹车失灵”字样白色T恤的女子，被车展两名保安强行拖出场外。（互联网） 字体大小: 小 中 大 两名女子前天在第十九届上海国际汽车工业展览会，以大闹美国电动车制造商特斯拉展台的方式维权，其中一名站在车顶的女子被处以行政拘留五日。综合新华社、《新京报》等报道，上海市公安局昨天在微博发布通报显示，32岁的张姓女子和另一名31岁的李姓女子因与一家公司有消费纠纷，前天到车展现场表达不满。其中，张姓女子不顾工作人员劝阻，强行爬上一辆展车车顶，造成该车“一定程度受损”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 特斯拉 2021上海国际车展 维权行动 店大欺客 林佳龙因台铁事故下台 丁怡铭却悄悄重返行政院 苏贞昌处理两人事案遭朝野批评 台争取向美购买先进AGM-158巡航导弹