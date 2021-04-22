周小川：数字人民币不会严重冲击全球金融体系

面对国际上对中国探索数字货币的质疑，中国央行前行长周小川昨天说，数字人民币主要面向小额支付，其国际化程度取决于人民币本身的国际化，有声音称数字人民币会对全球金融系统造成大的冲击和破坏，“其实根本就没有那么严重”。

他在博鳌亚洲论坛的媒体见面会上指出，人民币的吸引力，取决于中国的经济和金融体系，币值稳定性、可兑换性、可自由使用度、能否保值增值；人民币国际化是个渐进的过程，也是由市场主体自主决定的。