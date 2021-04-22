周小川：数字人民币不会严重冲击全球金融体系 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月22日 5:00 AM 中国央行前行长周小川昨天说，数字人民币的国际化程度取决于人民币本身的国际化。图为周小川18日出席博鳌亚洲论坛2021年年会一场分论坛。（中新社） 字体大小: 小 中 大 面对国际上对中国探索数字货币的质疑，中国央行前行长周小川昨天说，数字人民币主要面向小额支付，其国际化程度取决于人民币本身的国际化，有声音称数字人民币会对全球金融系统造成大的冲击和破坏，“其实根本就没有那么严重”。他在博鳌亚洲论坛的媒体见面会上指出，人民币的吸引力，取决于中国的经济和金融体系，币值稳定性、可兑换性、可自由使用度、能否保值增值；人民币国际化是个渐进的过程，也是由市场主体自主决定的。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 数字人民币 周小川 博鳌亚洲论坛 中国央行 人民币国际化 国际金融系统 小额支付 博鳌2021 特斯拉一改强硬态度 就维权事件发布道歉声明 海南厅官为秦桧平反受处分