香港政情 涉为采访报道查阅汽车登记记录 港台编导“虚假陈述”罪成判罚6000港元 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 发布 / 2021年4月23日 5:00 AM 蔡玉玲昨天闻判后流泪，并在庭外见记者时形容结果令人伤心、难受。（法新社） 字体大小: 小 中 大 主任裁判官徐绮薇在判决时说，被告不仅利用资料查找车主身份，也做采访和报道两个用途，而非在网上申请的声明用途。《香港国安法》实施后，港府不断加紧管制传媒，去年制作时事节目《7·21谁主真相》的香港电台《铿锵集》编导蔡玉玲，昨天被裁定两项涉及查阅汽车登记记录的“虚假陈述”罪罪成，判罚款6000港元（1027新元）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新闻自由 香港国安法 假新闻 调查报道 《7·21谁主真相》 香港电台 《铿锵集》 蔡玉玲 香港法庭 虚假陈述 世界在建最大水电站 首批机组7月1日前发电 孟晚舟获准将引渡美国听证会延至8月 以研究潜在新证据