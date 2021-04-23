涉为采访报道查阅汽车登记记录 港台编导“虚假陈述”罪成判罚6000港元

主任裁判官徐绮薇在判决时说，被告不仅利用资料查找车主身份，也做采访和报道两个用途，而非在网上申请的声明用途。

《香港国安法》实施后，港府不断加紧管制传媒，去年制作时事节目《7·21谁主真相》的香港电台《铿锵集》编导蔡玉玲，昨天被裁定两项涉及查阅汽车登记记录的“虚假陈述”罪罪成，判罚款6000港元（1027新元）。