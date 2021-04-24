台湾再现本土冠病确诊病例 感染者曾出席清真寺400多人活动

华航一名40多岁印尼籍货机机师在澳洲确诊后，与他接触的19岁儿子和另一名50多岁的印尼籍同事昨天也确定感染冠病。上述三名感染者本月16日都出席台北清真寺一场400多人的活动。有关单位正在调查群聚感染的可能性。

台湾昨天又出现本土确诊病例。华航一名40多岁印尼籍货机机师在澳洲确诊后，与他接触的19岁儿子和另一名50多岁的印尼籍同事昨天也确定感染冠病。由于机师之子未曾出国境，因此被列为本土病例。

上述三名感染者本月16日都曾出席台北清真寺一场400多人的活动，清真寺前天接到通知后已展开消毒，有关单位正在调查群聚感染的可能性。

华航20日已有两位台湾货机机师确诊，两人的病毒株都是英国变种株，感染源还在厘清中。如今又增两名印尼籍机师染疫，其间虽无关联，但指挥中心决定对华航1270名人员进行扩大采检计划。

台湾2月9日发生桃园医院院内感染群聚事件甫平息，72天后再度出现本土病例。

台湾卫生福利部长、中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中昨天亲自主持记者会，说明华航一名40多岁印尼籍机师本月20日值勤飞至澳洲，觉得喉咙痒采检，验出阳性。

与他接触的家人中，19岁儿子也因喉咙痛采检呈现阳性反应，妻子等人则是阴性。他的一名50多岁印尼籍机师同事16日出现身体微热、18日也有轻微咳嗽，因要返回印尼探亲自费采捡确诊。

适值斋戒月，上述三名确诊感染者16日都曾出席台北清真寺的活动。陈时中说，16日那天，参与活动者多达400多人，但室内场地只能容纳200人，另外200人在户外。

接触确诊的50多岁印尼机师19日还与两名友人去过桃园大园的清真寺，后来又前往全联芦竹南竹店，大园清真寺和全联芦竹南竹店得悉后都赶紧消毒，清真寺昨天还闭馆。桃园卫生局表示已掌握两名友人名单，已进行追踪中。

机师怕打疫苗有不良反应华航目前仅10多人施打

因清真寺未采实名制，指挥中心担心此事有群聚感染隐忧，故呼吁当时有去清真寺者的民众作好自主健康管理；若有不适，应立即通报，尽速就医。

航空机组人员属于高接触风险工作者，台湾将其列为接种疫苗第三顺位对象，也自12日起开放机组员接种阿斯利康疫苗，但华航却在一周内出现四名机师确诊。

陈时中坦承，因为机师怕打疫苗有不良反应，至今华航只有10多人施打，相对长荣航空接种疫苗的人数比较多。

他认为，机师染疫风险高，应加速施打疫苗速度，若接种疫苗速度不见起色，没施打疫苗的机组人员恐须加严管制。

指挥中心15日甫松绑航空机组员检疫规定，长程航班且有入境者，须居家检疫三天加11天自主健康管理；当班往返且未入境的短程航班者，回台后仅须自主健康管理14天。

台湾感染症医学会理事长黄立民认为，政府应有能力诊断出确诊病例，若等到在国外被确诊后再回过头来查，代表防疫慢半拍，有加强的必要。

他说，这波本土感染的观察期至少要半个月不再有新的个案，才算比较安全；若有新的本土案例出现，观察期得重新算起。他还建议，若情况允许，穆斯林相关集会，都应该予以限制。

根据指挥中心的统计，目前共有3万6000多人接种阿斯利康疫苗。前天新增一例严重不良反应个案，为30多岁男性，接种疫苗后出现右脸麻痹，目前在门诊追踪中，也不排除是病毒感染或其他因素所致。

台湾冠病疫情目前累计确诊1090例，11人死亡。