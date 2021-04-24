获荐入围中国工程院增选院士名单引争议 茅台总工程师王莉“落选”

（北京综合讯）茅台集团总工程师、首席质量官王莉此前获荐入围中国工程院增选院士名单，引发舆论争议。中国工程院昨天公布审议，确定后的院士增选有效候选人名单，王莉不在名单之列。

中国工程院网站昨天发布消息称，经中国工程院主席团审议，确定了577名2021年院士增选有效候选人，名单中未见王莉。

针对王莉落选一事，茅台相关负责人昨天对《时代周报》称，茅台对此事不予置评。

据《科技日报》报道，今年2月贵州省科学技术协会公示拟推荐2021年中国工程院院士贵州省候选人的对象，王莉是四名对象之一。公示信息显示，1972年出生的王莉是贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司总工程师、首席质量官，研究方向为发酵与轻工生物技术。

王莉在茅台工作长达27年，从茅台科研所一名普通员工为起点，逐步升任为贵州茅台技术中心副主任、主任、副总经理，再到茅台集团总工程师、首席质量官，目前也是贵州茅台九名核心管理层人员之一。

酿酒行业是否需要院士成为舆论争议焦点

贵州省科协这一公示迅速引发舆论广泛关注，酿酒行业是否需要院士，成为争议焦点。官方媒体也纷纷发声，央广网就事件点评称，各方面应该“慎之又慎”。新华社也发表评论说，推荐增补院士要专业规范，不能有“小算盘”。

随后，贵州省科协回应称，这次推选符合院士增补的相关流程，强调推选候选人是既考虑了专家投票结果，也出于为贵州培养和举荐人才的需要。

中国科协当时指出，此事还处在贵州省科协公示阶段；待公示结束后，贵州省科协还会根据反馈情况组织专家进一步审核；审核结束后，才会通过相关渠道报送至中国科协。

中国工程院有关部门负责人则回应称，根据院士增选工作相关规定，中国科协提名是院士候选人产生渠道之一，具体程序是经地方科协推荐、中国科协组织遴选、报经中国工程院主席团审议通过后，方可成为有效候选人。那时王莉尚处于地方科协推荐公示阶段，还不是中国工程院2021年院士增选有效候选人。

