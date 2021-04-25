王毅：美还未找到与中国打交道正确路径

（北京综合讯）中国国务委员兼外长王毅说，美国的对华政策还没走出上届政府的阴影以及对华认知的误区，也还没找到与中国打交道的正确路径。

综合新华社与澎湃新闻报道，王毅前天在同美国对外关系委员会视频交流时说，中美关系正进入新的十字路口，关键在于美国能否接受一个社会制度、历史文化、发展阶段不同的大国和平崛起。

王毅说，美国新政府把中国定位为“最严峻的竞争者”，仍在涉台、涉疆、涉港等问题上粗暴干涉中国内政。他希望美国客观认识和理性对待中国的发展，并停止干涉中国内政。

王毅称，中国强调“平视”，不认为这个世界上有高人一等的国家，“不能谁块头大、拳头硬就说了算”，不接受从所谓“实力”出发，对其他国家发号施令。

王毅批评，美方以“竞争、合作、对抗”三分法来定义中美关系，没有分清中美关系的主流和支流，缺乏努力的方向和目标。“中国认为，处理中美关系的正确思路应该是加强对话、深化合作、缩小分歧、避免对抗。”

他呼吁美国客观认识和理性对待中国的发展，同中国走出和平共处、合作共赢的新路，尊重和包容中国自主选择的道路和制度，并践行真正的多边主义。

另一方面，美国前国务卿基辛格昨天在纪念中美“乒乓外交”50周年活动上发表视频致辞时说，“乒乓外交”是值得纪念的重要事件，其重要启示在于要做出重大决策，有时要从一些小步骤做起。同时，两国人民的交往是美中关系的重要组成部分。

基辛格称，许多人期待，中美两国人民能够基于两国在世界格局和世界经济中的重要性，在彼此之间达成一种谅解。他也期待两国都确认共同致力于建设一个和平与繁荣的世界秩序。

中国国家副主席王岐山在同一场活动上致辞时说，“乒乓外交”是中美关系史上一段佳话。“以小球推动大球”，开启了中美关系正常化的历史性进程。50年来，中美关系虽历经风雨，但总体不断前行。

他强调，当前中美关系正处在重要关口，双方要从两国人民福祉出发，从历史中汲取灵感和动力，聚焦合作，管控分歧，推进各领域交流合作，推动两国关系健康稳定发展。