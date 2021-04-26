三主舰启用 习近平亲临展实力

中共总书记、中央军委主席习近平上周罕见地亲赴海南出席三艘战舰的交接入列仪式，并登舰视察。分析认为，在台湾海峡和南中国海紧张局势加剧之际，北京将通过更多举动展现军事实力，震慑台湾和南中国海周边国家，应对来自美国及其盟友与日俱增的压力。

中国海军集中启用三艘大型主战舰艇，中共总书记、中央军委主席习近平上周罕见地亲赴海南出席仪式，并登舰视察。分析认为，在台湾海峡和南中国海紧张局势加剧之际，北京将通过更多举动展现军事实力，震慑台湾和南中国海周边国家，应对来自美国及其盟友与日俱增的压力。

新华社前晚（4月24日）报道，习近平在23日到海南三亚某军港，出席三艘战舰的交接入列仪式。仪式结束后，习近平登上新舰艇，检阅舰艇仪仗队，察看有关武器装备，同官兵进行交流，并在航泊日志上签名。

当天是解放军海军建军节，出席仪式的包括两名中央军委副主席许其亮和张又侠、中央办公厅主任丁薛祥、国务院副总理刘鹤，以及中央军委联合参谋部参谋长李作成等。

这是中国海军南海舰队首次在同一天接收三艘大型主战装备。《环球时报》指出，国家最高统帅同时为三艘大型主战舰入列授旗“是首次，也很罕见”。这三艘代表海军“装备信息化、数字化最高水平”的舰艇，将大大增强舰队的夺岛能力和二次核反击能力。

三艘舰艇中，“长征18号艇”是最新型战略核潜艇，它的入列意味着海上连续战略巡航时间和在航数量增长，以及对敌反击能力和威力增大。“大连舰”和此前入列北海舰队的“南昌舰”和“拉萨舰”一样，属于055型大型驱逐舰，是目前全球少有的排水量过万吨、非航空母舰或两栖攻击舰的水面军舰。“海南舰”所属的075型两栖攻击舰，则是世界最大的两栖突击舰之一，可搭载约900名船员，运载逾20架直升机。

报道也引述军事评论员宋忠平的说法，称075两栖攻击舰虽然部署在南海舰队，但未来如果有需要，在南沙岛礁、东沙群岛，甚至台湾岛和澎湖列岛都可启用。加上陆基航空兵和航母战斗群配合，将增强解放军在夺岛过程中的联合作战能力。

中国南海研究院海上丝绸之路研究所副所长彭念向《联合早报》分析时，研判此次三艘主战舰艇集中入列，是北京在南中国海和台海紧张局势加剧下的应对之举。既回应国内对于军事震慑力的质疑声，显示中国有能力抵御军事威胁；也向外界释放信号，缓解来自美国及其盟友的军事压力。

本月以来，中国在南中国海和台海两面受压。220艘中国船只上月出现在与菲律宾有主权争议的牛轭礁（Whitsun Reef），引发菲律宾抗议，美菲两国随后重启联合军演，美军侦察机上周更频繁现身南中国海域。另一方面，美日两国在首脑峰会后发表联合声明，52年来首度表达对台海局势关切，引发北京强烈反弹。

台湾国防安全研究院军事战略暨产业所长苏紫云向中央社指出，解放军在北部和东部战区受制于日本、韩国、台湾环绕，不利大型舰队活动；而南中国海是完整海域且为深水区，有利解放军海军水面、水下舰队的总体发展与组合训练。此次在海南启用三艘主战舰艇，就清楚显示中国大陆海权为“北守南攻”。

彭念预计，未来南中国海和台海的军事压力还将持续上升，中国也将继续被动回应。“这次的舰艇交付只是一个起点，未来无论是军事演练、军舰穿越重要海域甚至是战斗机巡航的频率，都会呈上升趋势。”

（记者是《联合早报》上海特派员）