独缺印度引关注 中国与南亚五国视频会议达抗疫共识

在以中美各自为首的疫苗外交竞赛中，作为疫苗生产大国的印度，原本被视为美国的重要战略伙伴。但此次美国在物资救援上的延误，令美印关系备受考验。长期以来与印度关系紧张的中国在南亚的动向，以及其与印度的互动备受关注。

印度冠病疫情告急之际，中国外交部长王毅昨天与印度的五个邻国外长展开抗疫视频会议，独缺印度引起关注。

在印度面对疫苗短缺、难以为区域供给的背景下，中国与南亚五国就“促进疫苗供应和公平分配”达成共识，并宣布继续推进六国之间的合作。

受访学者认为，印度疫情失控可能强化中国与南亚国家的关系，同时削弱印太四国（美国、印度、日本、澳大利亚）在南亚的影响力。

印度单日新增确诊病例连续六天超过30万例，令其周边国家敲响了警钟。中国外交部在官网上宣布，中国与阿富汗、巴基斯坦、尼泊尔、斯里兰卡、孟加拉五国的外长昨天就应对冠病疫情举行视频会议，会议由中国国务委员兼外长王毅主持。

中国外交部新闻稿中并未提及印度，但与会的五个国家都围绕印度，针对印度疫情的指向明显。

王毅在会上总结讲话时表示，此次会议正值南亚地区面临新一波疫情冲击，“十分及时，很有必要，也富有成果”。

中国与南亚五国达成五点共识，其中“坚持同舟共济、共克时艰的合作抗疫精神”列为首位，反对将病毒和疫情政治化。

六国也将提升应对重大公共卫生事件的能力，促进疫苗供应和公平分配，以灵活方式拓展疫苗研发和生产合作，反对“疫苗民族主义”，消除“免疫鸿沟”。密切追踪变异病毒，探讨以多种方式开展后续合作。

其他共识内容，包括共同推动疫后经济复苏；维护有利于各国发展的国际和地区环境、反对单边霸凌、干涉内政和双重标准，共同维护地区开放包容和合作发展；通过继续举行六国外长、副外长、司局级会议，不断拓宽务实合作领域，增强区域合作动能。

学者：中国与南亚国家会谈 不包括印度有三个可能原因

中国也宣布将建立南亚国家应急物资储备库、南亚国家减贫与发展合作中心，并举办中国南亚国家农村电商减贫合作论坛，进一步加强与南亚国家的合作机制。

在以中美各自为首的疫苗外交竞赛中，作为疫苗生产大国的印度，原本被视为美国的重要战略伙伴。但此次美国在物资救援上的延误，令美印关系备受考验。长期以来与印度关系紧张的中国在南亚的动向，以及其与印度的互动备受关注。

复旦大学南亚研究中心主任张家栋接受《联合早报》访问时推测，中国与南亚国家的会谈名单不包括印度，有三个可能的原因：一、请了印度，但印度顾不上开会；二、会议聚焦讨论如何应对印度的疫情，印度代表在会不方便；三、有意孤立印度。

张家栋认为，第二个可能性行较大，但也没有排除另两个猜测。

值得注意的是，印度官方这几天都没有对中国提供援助的提议作出回应。中国驻斯里兰卡大使馆前天在推特上公布，已向印度空运800台制氧机，一周内将向印度提供额外一万台；但这主要是通过印度公司进口，而不是通过官方渠道接受援助。

印太四国上月曾承诺在年底前为印太地区提供10亿剂冠病疫苗，但新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院助理研究员夏尔认为，印度目前的疫情将动摇外界对印太四国的信心。

反之，在印度疫苗短缺的情况下，中国有可能弥补印度在南亚留下的“疫苗缺口”。夏尔分析，中国显然有意协助推进南亚的疫苗接种工作，这自然会强化中国在该区域的地位。