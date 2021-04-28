因“结束一党专政”纲领涉违《港国安法》 港支联会面对被取缔风险 林郑：依法办事

《香港国安法》生效后，特区政府不断压缩民主派的活动空间。据了解，香港支联会由于“结束一党专政”的纲领涉嫌违反《香港国安法》，有被取缔的风险。

香港行政长官林郑月娥昨天出席行政会议前被问到有关问题时表示，自己作为特首，难以评论每宗个案合不合法，强调香港是法治社会，所有事也是依法办事。

她重申，香港作为中国不可分离的一部分、享有高度自治的特别行政区，但有关高度自治不是绝对及全面的自治，是中央拥有全面管治权下的高度自治。

林郑月娥说：“在尊重宪法的大前提下，我们同时应尊重今天执政的中国共产党，今年是共产党百年庆典，大家看到共产党领导下，国家近几十年的起飞及为人民带来美好生活，尊重国家执政党是我们的立场。”

支联会副主席邹幸彤：日后仍会坚持这原则

支联会副主席邹幸彤回应时表示，“结束一党专政”是支联会坚持30年的原则，日后仍会坚持这个原则。支联会昨天已递交申请举办纪念“六四”事件的烛光晚会。

对于会否担心触犯《香港国安法》，本身是大律师的邹幸彤形容，《香港国安法》是一条飘移的红线，她也难以判断是否犯法，在如此飘忽的法律下，只能按原则行事。

支联会（全称：香港市民支持爱国民主运动联合会）是香港一个民间组织，1989年因支持六四民运而成立，其五大纲领是：释放民运人士、平反八九民运、追究屠城责任、结束一党专政、建设民主中国。每年6月4日，支联会都在港岛维多利亚公园举办烛光晚会，悼念六四。直至2020年，活动首次不获发不反对通知书，但依然有大批港人走进维园，高举烛光。

近日先后有建制派媒体报道，支联会一直以“结束一党专政”作为其中一项纲领，在每年举行的六四集会上也高叫有关口号。《香港国安法》实施后，支联会在集会上高叫“结束一党专政”，是鼓吹推翻共产党执政的言论，如有实质性行为可能会触犯《香港国安法》。

据《联合早报》了解，支联会由200多个会员团体组成，当中包括至少四名区议员。他们可能因此违反《香港国安法》而被取消区议员资格，以及日后无法参选各级选举。

翻看资料，《香港国安法》生效后，港府不断对付民主派团体。《联合早报》上月披露，泛民主派最大的联合平台——民间人权阵线一直没有注册成为社团。民阵前天证实已接获社团事务主任文件，称民阵涉违《社团条例》，要求提供成立以来所有收支及银行帐户等，同时交代多年没有注册成社团的原因。

学者：北京不会允许出现“结束一党专政”口号

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时指出，支联会自成立以来，就一直提倡“结束一党专政”，但以往并没有太大的影响力。不过，前年爆发的反修例运动，令“港独”势力壮大。“此一时彼一时，在目前的政治环境下，北京不会允许有这一个口号出现，很可能会视之为违反《香港国安法》。”

但他也表示，支联会虽然主张平反六四，其出发点仍然是爱国的，相信短期内被取缔的机率不高。反而是民阵，在反修例期间对“港独”运动发挥了推波助澜的作用，很有可能最先被取缔。