学者：针对中国国企 欧盟拟推措施补竞争劣势 安抚内部对中欧协定不满 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄小芳 发布 / 2021年4月29日 5:00 AM 欧盟委员会准备于下周提出新条例，表明欧盟有权对外国国企处以罚款或禁止交易，以应对中国对欧盟企业造成的威胁。（法新社） 字体大小: 小 中 大 受访学者指出，欧盟内部正在对中欧投资协定进行反思。有关国企的竞争原则已纳入中欧投资协定，但欧盟仍担心中国可能规避协定条例，因此下一步将针对性地通过立法等反制措施，进一步弥补欧盟的竞争劣势。在中欧投资协定停滞不前的背景下，欧盟委员会准备于下周提出新条例，表明欧盟有权对外国国企处以罚款或禁止交易，以应对中国对欧盟企业造成的威胁。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中欧投资协定 中国 欧盟 默克尔 李克强 云南文山打击非法水电站不力 被批严重破坏保护区生态环境 青岛港油轮货船碰撞 漏出500公吨石油