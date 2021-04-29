学者：针对中国国企 欧盟拟推措施补竞争劣势 安抚内部对中欧协定不满

受访学者指出，欧盟内部正在对中欧投资协定进行反思。有关国企的竞争原则已纳入中欧投资协定，但欧盟仍担心中国可能规避协定条例，因此下一步将针对性地通过立法等反制措施，进一步弥补欧盟的竞争劣势。

在中欧投资协定停滞不前的背景下，欧盟委员会准备于下周提出新条例，表明欧盟有权对外国国企处以罚款或禁止交易，以应对中国对欧盟企业造成的威胁。