学者：针对中国国企 欧盟拟推措施补竞争劣势 安抚内部对中欧协定不满

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来自 / 联合早报

文 /
黄小芳

发布 / 2021年4月29日 5:00 AM

欧盟委员会准备于下周提出新条例，表明欧盟有权对外国国企处以罚款或禁止交易，以应对中国对欧盟企业造成的威胁。（法新社）
欧盟委员会准备于下周提出新条例，表明欧盟有权对外国国企处以罚款或禁止交易，以应对中国对欧盟企业造成的威胁。（法新社）

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受访学者指出，欧盟内部正在对中欧投资协定进行反思。有关国企的竞争原则已纳入中欧投资协定，但欧盟仍担心中国可能规避协定条例，因此下一步将针对性地通过立法等反制措施，进一步弥补欧盟的竞争劣势。

在中欧投资协定停滞不前的背景下，欧盟委员会准备于下周提出新条例，表明欧盟有权对外国国企处以罚款或禁止交易，以应对中国对欧盟企业造成的威胁。

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