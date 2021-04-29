英媒指中国最新普查 将显示人口50年来首次下降

（伦敦综合讯）英国媒体引述知情人士称，中国最新人口普查结果将显示，50年来人口首次下降。

总人口不及14亿 或将被印度超越

据《金融时报》报道，中国最新的第七轮全国人口普查已在去年12月完成，原定4月开始陆续公布普查主要数据，但目前尚未对外公布。根据这一最新人口普查，中国总人口不到14亿。

人口下降对于中国的经济发展、消费力、养老问题等都将产生重大影响。

报道引述消息人士称，人口数据非常敏感，需要各政府部门对数据及其影响达成一致才会公布。

中国国家统计局发言人刘爱华16日表示，延迟发布人口普查数据的部分原因，是在正式宣布之前需要“更多的准备工作”。

人口下降表明中国的人口高峰来得比官方预测的还早，并且可能很快被印度的13亿8000万总人口数所超过。

保银投资总裁张智威接受路透社采访时说，基于联合国所做的预测，一致的预期是中国人口将在2027年达到峰值，这远比市场和政策制定者预期的时间要早。

张智威说，如果中国证实出现人口下降，那将是一个重大问题，意味着中国可能不得不完全放松计划生育政策，更快推迟退休年龄。

凯投宏观周三在一份研报中称，人口增长放缓将使中国在经济方面更难赶上美国，对中国的全球地位或许也有无形影响。