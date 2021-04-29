表态不参选主席 赵少康：国民党无须为我修改选举办法

昨天在表态称自己不会参选国民党主席后，台湾中广董事长赵少康表示，希望未来能和国民党主席江启臣、前新北市长朱立伦、韩国瑜等人手拉手，共组影子内阁。至于谁当领导者，他不加思索回应“当然是我”，展现舍我其谁的自信。

台湾中广董事长赵少康昨天在国民党中常会进行专题演讲，他开门见山表态称自己不会参选国民党主席，国民党中常委不须再为他修改党主席选举办法。

他会后表示，上述决定事前未知会任何人，前两周他曾与当初建议他参选党主席的前高雄市长韩国瑜联络，当时韩还在考虑是否参选党主席，他觉得韩参选概率是一半一半。

早年有“政治金童”之称的赵少康年初宣布重返国民党，并拟参选党主席，进而争取2024年党内总统提名，未料卡在一年党龄的规定，故赵少康昨天明白表态自己已无意参选国民党主席。

他希望未来能和国民党主席江启臣、前新北市长朱立伦和韩国瑜等人手拉手，共组影子内阁，振奋党员信心，重新执政。至于领导者是谁？他不加思索道“当然是我”，展现舍我其谁的自信。

提出党内改革建议

暌违27年后，赵少康昨天以“和平、奋斗、救台湾”为题在中常会发表演讲，并提出改革建议：执政时总统兼任党主席，在野时党主席宜专职；总统参选人应由一半党员和一半民调产生；中常委人数以15加减两名为原则，先把台湾分成七个区域，选出七名中常委，直辖市市长和立法院党团三长为当然中常委，另由党主席推荐公正人士三名为中常委。

批民进党搞“一不四没有”

他在演说时，痛批民进党前总统陈水扁首次执政时只要金权不顾人民，总统蔡英文完全执政，完全乱政，还搞“三新”：“新威权、新贪腐、新党国一体”，以“反中”“仇中” 掩饰执政的无能，不仅缺水、缺电，还把台湾推向危险之境。

赵少康指民进党搞“一不四没有”：不能制衡、没有公理、没有是非、没有照顾弱势者的生活、没有尊重民主、没有对和平的坚持，令他思及孙中山说过的“午夜思维、痛心疾首”。

随后他话锋一转说，民进党做得这么烂，国民党却会输，都是因为不团结。他指责国民党太老、太保守、墨守陈规、不接地气，他这次回国民党，有人说“外省人又回来了”，国民党也搞省籍分化，他非常生气，他生在台湾，吃台湾米、喝台湾水，将来也要死在台湾。

他指出，民进党早年只有八名立委，光一个朱高正就可大闹立法院，但国民党现今38个立委无法一条心，国民党在野有走上街头的勇气吗？最后年轻人、老年人都不支持，对北京的立场就是友好不讨好，不必卑躬屈膝，大家平起平坐，结果被打成亲中卖台，也不敢力陈自己的主张。

要竞选连任党主席的江启臣昨天主持会议，对赵少康礼遇有加，言必称“赵大哥”，并赞许赵不论在政坛、在媒体都有令人刮目相看的亮眼表现，不论在哪个位置，都展现对台湾的关怀，看到他“国家兴亡、匹夫有责”的信念与承担。

他表示，赵少康来国民党演讲，不但宣示“中华民国”派的团结，更象征大家对党的发展虽有不同的想法，但可以讨论、可以争辩，甚至可以挑战彼此，都不阻碍一起为党奉献，以及捍卫“中华民国”的决心。