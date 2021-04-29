中国疫情好转推高出游热情 今年五一国内游有望创2亿人次新高

从全国来看，整个国内旅游市场的热度都在高涨。穷游网数据中心负责人对媒体表示，中国国内旅游市场已全面复苏，五一假期将迎来今年第一个真正意义上旅游人次和收入的双高峰。

随着中国冠病疫情形势持续向好，国内旅游限制进一步放宽，民众高涨的出游热情引爆了内循环下“五一”黄金周旅游市场。据携程网等多个旅游平台预测，今年“五一”中国国内游人次有望突破疫前水平，创下2亿人次新高，2019年同期为1亿9500万人次。

热门旅游目的地高铁车票一票难求

从交通出行情况来看，由于自驾游已是中国家庭出行首选，“五一”期间，全球最长的高速公路将再现拥堵。由高德地图与中国交通管理部门发布的出行预测报告显示，5月1日至5日，中国全国高速公路拥堵里程料较去年增长逾10%，或成为史上最堵“五一”。

今年“五一”期间，全球最繁忙的铁路也非中国高铁莫属。大约两周前，中国多个城市的高铁票甫一开售就卖光，其中旅游热门目的地的车票更是一票难求。

火车票的紧俏进一步推动机票量价齐升。“五一”期间多地航班的经济舱几乎十天前就已售罄。有的平台不仅机票订单数量超过2019年同期水平，有些机票价格也比2019年同期上涨一倍。

出游人次创新高叠加客单价上涨，业内人士乐观预测，今年“五一”黄金周旅游人次和收入或将获双丰收。

四川省中国国际旅行社总经理孙进对《联合早报》说，出境游尚未开启，公司仍以省内游和国内游为市场重点，但由于深挖国内旅游市场，推出多种旅游新线路，4月份公司平台交易数据就显示，旅游人数和营业额已超过疫前水平，而“五一”旅游市场持续升温，接待人数以及收入更不会逊于2019年同期。

不独四川省，从全国来看，整个国内旅游市场的热度都在高涨。穷游网数据中心负责人对媒体表示，中国国内旅游市场已全面复苏，五一假期将迎来今年第一个真正意义上旅游人次和收入的双高峰。

出境游转为国内游带动高端旅游消费

“五一”黄金周迎来爆发式增长，除了疫情防控得当，旅游需求集中释放外，一定程度上也与出境游客回流的利好不无关系。穷游网的报告显示，2020年，83%的出境游用户转变为国内游，即使无法出国，用户花在旅游上的时间和费用基本不变。

2019年，中国出境游为1亿5500万人次，有人测算，即使不算上大交通，目的地旅游消费也近万亿。而这万亿级的境外消费，在出境游完全停滞状态下，势必带动国内中高端旅游消费市场。

孙进向本报提供的一份“五一”期间由四川往返青海与甘肃的豪华专列订单显示，除了人均3380元（人民币，下同，约690新元）的四人间没被“秒杀”外，价格高达每人8880元的豪华双人间最先售罄。这些旅游专列据称配备了麻将机，KTV等娱乐设施。他说，推出五星级酒店服务的专列也为吸引出境游客回流。

亲子游休闲游市场 价格不菲同样红火

出境游客的回流也带火价格不菲的亲子游和休闲度假游市场。

查阅上海迪士尼度假区官微，迪士尼的两家酒店，“五一”期间几乎全部满房。其中上海迪士尼乐园酒店，最贵的一晚1万5812元的魔法师套房，以及较为便宜的一晚4427元的奇梦童趣房都显示全部预售一空。

在北京，本报致电位于慕田峪长城脚下，接待过多国政要的北京瓦厂精品酒店，标价为2856元的客房也早在两周前几乎被预订一空。

中国民众“五一”出游意愿由谨慎转向积极，今后随着疫苗大规模接种，以及各地防疫经验更加丰富，在“国内大循环”模式下，中国旅游市场仍将大概率呈现持续稳定复苏态势。