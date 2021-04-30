台海局势 蔡英文主持嘉义舰下水典礼：台有信心落实“国舰国造”与强化国防自主政策 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月30日 5:00 AM 台湾总统蔡英文（前排穿灰色外套者）昨天南下高雄，与其他官员在海巡署4000吨级巡防舰嘉义舰前留影。（路透社） 字体大小: 小 中 大 台湾海巡署4000吨级巡防舰嘉义舰昨天交船下水，总统蔡英文主持典礼致辞说，政府有信心落实“国舰国造”以及强化国防自主政策。综合台湾媒体和路透社报道，蔡英文昨天前往台船公司高雄厂，主持嘉义舰交船暨第二艘新竹舰命名下水联合典礼。海巡署舰队分署长：嘉义舰将派到台湾西岸这是蔡英文本月第二次到台船，上次是台湾海军第一艘万吨级新型两栖船坞运输舰下水。蔡英文在致辞时说，两艘军舰在一个月内下水交船，这代表政府有信心要具体落实“国舰国造”以及强化国防自主政策，政策的推动也需民间力量携手合作。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 巡防舰 台湾海巡署 被控偷运美国技术回国 中国海洋生物学家覃树人认罪 广西幼儿园男子持刀砍人 两幼童死亡16师生受伤