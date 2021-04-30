蔡英文主持嘉义舰下水典礼：台有信心落实“国舰国造”与强化国防自主政策

台湾海巡署4000吨级巡防舰嘉义舰昨天交船下水，总统蔡英文主持典礼致辞说，政府有信心落实“国舰国造”以及强化国防自主政策。

综合台湾媒体和路透社报道，蔡英文昨天前往台船公司高雄厂，主持嘉义舰交船暨第二艘新竹舰命名下水联合典礼。

海巡署舰队分署长：嘉义舰将派到台湾西岸

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这是蔡英文本月第二次到台船，上次是台湾海军第一艘万吨级新型两栖船坞运输舰下水。蔡英文在致辞时说，两艘军舰在一个月内下水交船，这代表政府有信心要具体落实“国舰国造”以及强化国防自主政策，政策的推动也需民间力量携手合作。