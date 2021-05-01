习近平向莫迪致慰问电

印度疫情引发全球关注，中国国家主席习近平向印度总理莫迪致慰问电，表示愿同印度加强抗疫合作，向印方提供支持和帮助。受访学者指出，习近平此举展现“负责任的大国”应有的气度，也是一种领导力的体现。

继中国外交部、商务部相继表达愿与印度携手抗疫的善意后，习近平昨天致电莫迪。中国官媒新华社用“慰问电”来报道这次通话，习近平对莫迪表示，他十分关切近期印度疫情态势，谨代表中国政府和人民，并以他个人名义，向印度政府和人民表示诚挚慰问。