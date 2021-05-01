习近平向莫迪致慰问电 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘柳 发布 / 2021年5月1日 5:00 AM 中国国家主席习近平（左）昨天向印度总理莫迪（右）致慰问电，表示愿同印度加强抗疫合作，向印方提供支持和帮助。（人民日报） 字体大小: 小 中 大 印度疫情引发全球关注，中国国家主席习近平向印度总理莫迪致慰问电，表示愿同印度加强抗疫合作，向印方提供支持和帮助。受访学者指出，习近平此举展现“负责任的大国”应有的气度，也是一种领导力的体现。继中国外交部、商务部相继表达愿与印度携手抗疫的善意后，习近平昨天致电莫迪。中国官媒新华社用“慰问电”来报道这次通话，习近平对莫迪表示，他十分关切近期印度疫情态势，谨代表中国政府和人民，并以他个人名义，向印度政府和人民表示诚挚慰问。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 习近平 莫迪 中印关系 印度疫情 印太战略 香港去年维园集会案 黄之锋承认参与未经批准集结罪 香港出现首起源头不明社区冠病变种病毒病例 37万名外籍女佣得接受强制检测