习近平向莫迪致慰问电

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来自 / 联合早报

文 /
刘柳

发布 / 2021年5月1日 5:00 AM

中国国家主席习近平（左）昨天向印度总理莫迪（右）致慰问电，表示愿同印度加强抗疫合作，向印方提供支持和帮助。（人民日报）
中国国家主席习近平（左）昨天向印度总理莫迪（右）致慰问电，表示愿同印度加强抗疫合作，向印方提供支持和帮助。（人民日报）

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印度疫情引发全球关注，中国国家主席习近平向印度总理莫迪致慰问电，表示愿同印度加强抗疫合作，向印方提供支持和帮助。受访学者指出，习近平此举展现“负责任的大国”应有的气度，也是一种领导力的体现。

继中国外交部、商务部相继表达愿与印度携手抗疫的善意后，习近平昨天致电莫迪。中国官媒新华社用“慰问电”来报道这次通话，习近平对莫迪表示，他十分关切近期印度疫情态势，谨代表中国政府和人民，并以他个人名义，向印度政府和人民表示诚挚慰问。

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