香港出现首起源头不明社区冠病变种病毒病例 37万名外籍女佣得接受强制检测

香港出现首起源头不明的社区冠病变种病毒病例，感染者是一名近期没有出境记录的菲律宾籍女佣，由她照顾的10个月大女婴后来也确诊。香港食物及卫生局昨天表示，社区或有出现涉及变种病毒株的隐性传播链，鉴于变种病毒的传染性较高，要求全港37万名外籍女佣接受强制检测。

综合《星岛日报》、香港电台和《明报》报道，这名39岁的染疫女佣4月23日开始咳嗽，26日到诊所求医并于隔天接受检测，被验出带有N501Y及E484K双重病毒，即南非或巴西的变种病毒株。