香港出现首起源头不明社区冠病变种病毒病例 37万名外籍女佣得接受强制检测 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月1日 5:00 AM 鉴于变种病毒传染性较高，港府要求全港37万名外籍女佣接受强制检测，并呼吁外佣在假期避免聚会，以防感染。图为港府较早时在外佣聚集地点设立流动检测站。（中通社） 字体大小: 小 中 大 香港出现首起源头不明的社区冠病变种病毒病例，感染者是一名近期没有出境记录的菲律宾籍女佣，由她照顾的10个月大女婴后来也确诊。香港食物及卫生局昨天表示，社区或有出现涉及变种病毒株的隐性传播链，鉴于变种病毒的传染性较高，要求全港37万名外籍女佣接受强制检测。综合《星岛日报》、香港电台和《明报》报道，这名39岁的染疫女佣4月23日开始咳嗽，26日到诊所求医并于隔天接受检测，被验出带有N501Y及E484K双重病毒，即南非或巴西的变种病毒株。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 菲律宾女佣染病 强制检测 香港冠病疫情 变种病毒株 美情报总监：台支持独立倾向正在“强化” 香港去年六四维园集会案 黄之锋承认参与未经批准集结罪