字节跳动新加坡籍高管周受资 将兼任Tiktok首席执行官

（纽约／北京综合讯）担任中国科技巨头字节跳动首席财务官刚满一个月的新加坡籍高管周受资，将兼任公司旗下短视频应用Tiktok（抖音国际版）首席执行官（CEO）。分析认为，此人事安排暗示字节跳动正准备将部分业务上市。

综合彭博社、法新社、澎湃新闻、《华尔街日报》等报道，字节跳动周五（4月30日）发声明宣布，公司现任首席财务官周受资将兼任TikTok CEO一职。原TikTok临时负责人帕帕斯（Vanessa Pappas）将担任TikTok首席运营官。

字节跳动创始人、CEO张一鸣在声明中说：“受资对公司和行业都很熟悉理解，在科技领域工作过十多年，很早期就主导投资过字节跳动。作为TikTok CEO，受资将主要负责公司治理和长期业务规划等工作。”

38岁的周受资精通中英双语，1999至2000年就读于新加坡的华中初级学院（现名新加坡华侨中学高中部），2006年毕业于伦敦大学学院，获经济学本科学位。他随后加入高盛银行工作，两年后赴哈佛大学攻读工商管理硕士，2010年毕业。

从2010至2015年，周受资在俄罗斯基金公司DST担任合伙人，负责中国科技企业的风险投资，主导或参与了对京东、小米、阿里巴巴、滴滴等的投资。

2013年，字节跳动刚成立一年多，四处找投资的张一鸣带着旗下产品“今日头条”找上门，周受资亲自到北京一间小公寓探访“今日头条”的工作室，然后代表DST投资了“今日头条”，与张一鸣建立起长期的关系。

知情人士说，这也是张一鸣最后把周受资挖进公司的原因。字节跳动在今年3月的内部任命信中提到：“周受资对我们的业务、团队和文化非常熟悉，他在DST工作期间就认识了我们，并推动DST在很早期投资了字节跳动。”

周受资2015年加入小米，起初担任首席财务官，后任集团高级副总裁、国际部总裁。周受资2018年7月成功推动小米上市，成为首家同股不同权的港股上市公司，也是当时港股市场规模最大的首次公开募股（IPO）。

今年3月24日，小米公布周受资的辞职消息；字节跳动同日发布内部信宣布，周受资加入字节跳动担任首席财务官，常驻新加坡。

字节跳动：战略性重组

周受资此次兼任TikTok CEO，仍将常驻新加坡。他将是该公司自2020年8月梅耶尔（Kevin Mayer）离职后迎来的新掌舵人。TikTok去年被美国特朗普政府施压，梅耶尔上任不到三个月就辞职。

字节跳动的声明将周受资的任命描述为“战略性重组，以优化TikTok的全球团队，支持公司前所未有的增长”。外界则认为，任命与字节跳动的部分业务准备上市有关。

去年下半年至今，一直有消息称，字节跳动正寻求将部分业务在香港上市。分析认为，周受资将如2018年助小米上市一样，为字节跳动业务上市保驾护航。

分析也认为，虽然TikTok的受欢迎程度仍在节节上升，但周受资仍要面对如何游刃于中美紧张关系，以及对该应用数据隐私方面日益增加的担忧的问题。