台海局势 被《经济学人》指是全球最危险地区 蔡英文：台有能力管控风险建立安全屏障 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月2日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 针对英国《经济学人》将台湾形容为地球上“最危险的地区”，台湾总统蔡英文回应说，虽然中国大陆对台湾的威胁确实存在，但政府绝对有能力管控各种可能风险，为台湾建立安全屏障。综合《自由时报》与《联合报》报道，蔡英文前晚（4月30日）在面簿写道，《经济学人》这篇报道凸显了中国大陆的军事扩张，对台海及邻近地区的威胁，“希望北京当局能了解，解放军的相关作为，完全悖离了其所谓‘和平崛起’的政治宣示，让国际社会的疑虑越来越深”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 蔡英文 经济学人 台湾 最危险的地区 中美关系 两岸关系 字节跳动新加坡籍高管周受资 将兼任Tiktok首席执行官 参加上海前首富周正毅寿宴 上海广电台六主持人受处分