被《经济学人》指是全球最危险地区 蔡英文：台有能力管控风险建立安全屏障

针对英国《经济学人》将台湾形容为地球上“最危险的地区”，台湾总统蔡英文回应说，虽然中国大陆对台湾的威胁确实存在，但政府绝对有能力管控各种可能风险，为台湾建立安全屏障。

综合《自由时报》与《联合报》报道，蔡英文前晚（4月30日）在面簿写道，《经济学人》这篇报道凸显了中国大陆的军事扩张，对台海及邻近地区的威胁，“希望北京当局能了解，解放军的相关作为，完全悖离了其所谓‘和平崛起’的政治宣示，让国际社会的疑虑越来越深”。