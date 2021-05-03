辣椒螃蟹等区域特色菜式 亮相广州东南亚美食文化节

亚细安与中国建立对话关系30周年之际，新加坡等八个亚细安国家驻广州总领事馆联手，在中国”五一”小长假期间在广州举办东南亚美食文化节，有“新加坡国菜”之称的辣椒螃蟹等东南亚特色菜式在美食节上亮相。

此次东南亚美食文化节由柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国与越南八个东南亚国家驻广州总领事馆联手，携同广州香格里拉酒店共同举办，4月30日至5月9日期间，在该酒店内推出地道八国风味美食，同时设有东南亚风情马来舞、爪哇欢乐舞及苏门答腊舞等特色文化表演。

除了新加坡辣椒螃蟹、泰国冬炎汤、柬埔寨蜜汁烧鸡、越南牛肉汤河粉等外界熟悉的东南亚美食外，本次美食文化节还有一些小众东南亚菜式，比如印尼的生料参峇鱼、菲律宾的猪肉阿斗波、老挝的牛肉沫沙拉，以及柬埔寨的猪肉柚子沙拉等。

此外，东南亚特色的甜点也在美食节上亮相，包括印尼爪哇地区的传统甜点香兰煎蕊、老挝甜玉米配椰子布丁等。

新加坡驻广州总领事罗德杰在开幕式上致辞时说，今年是亚细安—中国建立对话关系30周年，此次东南亚美食节的举办恰逢其时。

他说，30年来，亚细安与中国的关系不断加强与深化，在抗击冠病疫情期间，亚细安与中国互帮互助，提供必需的医疗物资和设备，共同努力保持供应链的畅通。

罗德杰说，在经济层面，亚细安去年成为中国最大的贸易伙伴，各方正努力将数字经济与公共卫生等新发展重心纳入《亚细安—中国自由贸易协定》，以此进一步促进经济合作，去年签署的《区域全面经济伙伴关系协定》也表明各方维护自由开放贸易的承诺，有助于推动区域经济的复苏。

他也指出，冠病疫情带来的防控措施以及出行限制，令各国之间的人文交流变得困难，虽然各方依赖视频会议等方式保持联系，但大家都希望疫情尽快得到控制，以安全且双方都能接受的方式恢复出行，也正是出于这个原因，东南亚八国驻广州总领事馆决定联合举办此次美食节，因为疫情无法出境旅游行的民众，可通过此次美食文化节，不出国门就能体验地道的东南亚美食与文化。

中国新加坡商会广西委员会会长刘文添在本次美食文化节上接受《联合早报》采访时说，举办东南亚美食文化节，除了帮助在中国国内的人士在疫情期间体验东南亚美食，也鼓励更多新加坡企业将他们的产品带到中国市场。

刘文添也透露，为加强文化交流，中国新加坡商会正在筹备一个娘惹文化节，预计今年下半年正式推出，将在北京、上海、广州、深圳等市巡回举办娘惹文化节，多维度展示东南亚的娘惹文化。