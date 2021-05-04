驻印大使：中国厂商“五一”赶工 加班生产制氧机运往印度

（新德里／北京综合讯）中国驻印度大使孙卫东说，一家中国制氧机制造商的员工在五一假期期间加班生产和包装运往印度的机器。

孙卫东前天（5月2日）在推特上发文说，这批制氧机将很快运往印度，他还在推文中附上员工包装机器的视频。

印度此轮疫情恶化以来，中国对印度疫情的态度颇受关注。

中国国家主席习近平上周五向印度总理莫迪致慰问电，表示愿同印度加强抗疫合作，向印方提供支持和帮助。中国外长王毅同一天也与印度外长苏杰生通电话，表示将向印方提供帮助。

身为驻印度大使的孙卫东近日来也频频在社交媒体发布中国支援印度的信息。

他上周五接受《环球时报》访问时说，中国是最早向印度提出支持和帮助的国家之一，也是付诸实际行动最早的国家之一。他还说，许多中国企业和民间机构正在以自己的方式，向印度提供各种帮助。

孙卫东也说，中国国内相关企业正加紧生产印度提交的至少4万台制氧机订单，争取尽快向印度交付所需医疗物资。

孙卫东说，中国将继续鼓励和支持中国企业加快生产和提供抗疫物资，为印度采购抗疫物资提供通关和运输便利，组织两国卫生防疫专家举行抗疫交流，分享抗疫经验。

隔天他又在推特上写道，过去两个星期有61趟货运航班从中国飞往印度，为印度运送各种急需的医疗用品。

此外，中国驻斯里兰卡大使馆上个月26日在推特上公布，中国已向印度空运800台制氧机，并会在一周内向印度提供额外1­万台制氧机。

印度疫情持续恶化，病毒蔓延势头仍然迅猛。据路透社昨天报道，印度已连续12天每日新增病例逾30万起。

对于中国的支援，苏杰生在与王毅通话中已表达感谢。

不过，印度前外交官赛詹认为，印度作为民主国家必须关切民意，若接受中国的抗疫援助，印度将不自觉地直接参与中国寻求统领地缘政治舞台的企图。据《南华早报》上周报道，另一名前外交官西巴尔也认为，北京伸出援手背后总是别有用心。