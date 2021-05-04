国民党指蔡英文纵容党员染黑染毒 台黑道风暴冲击“明日之星”吴怡农行情

蓝绿阵营的时事评论员都向《联合早报》指出，这场风暴揭露民进党与黑道的联系，可能导致年轻选票流失，并牵动“后蔡（英文）”时代的权力布局。

黑道风暴重创“反黑金”起家的民进党形象，也冲击该党明日之星、台北市党部主委吴怡农的政治行情。国民党昨天（5月3日）指台湾总统兼民进党主席蔡英文包庇纵容党员染黑染毒，难辞其咎。