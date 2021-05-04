台海局势 国民党指蔡英文纵容党员染黑染毒 台黑道风暴冲击“明日之星”吴怡农行情 订户 来自 / 联合早报 文 / 温伟中 发布 / 2021年5月4日 5:00 AM 台北市党部黑道风暴重创民进党形象，台北市党部执行长赵心瑜（右）因侄儿赵介佑涉嫌贩毒及欺诈案，前天向党部主委吴怡农（左）请辞获批。（取自赵心瑜面簿） 字体大小: 小 中 大 蓝绿阵营的时事评论员都向《联合早报》指出，这场风暴揭露民进党与黑道的联系，可能导致年轻选票流失，并牵动“后蔡（英文）”时代的权力布局。黑道风暴重创“反黑金”起家的民进党形象，也冲击该党明日之星、台北市党部主委吴怡农的政治行情。国民党昨天（5月3日）指台湾总统兼民进党主席蔡英文包庇纵容党员染黑染毒，难辞其咎。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 吴怡农 北联帮 天道盟 蔡英文 民进党台北市党部 赵介佑 黑道风暴 港记协调查：港新闻自由指数跌至八年新低 台积电董事长：各国需台高科技产业 没人希望台发生战争