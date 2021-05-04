台海局势

国民党指蔡英文纵容党员染黑染毒 台黑道风暴冲击“明日之星”吴怡农行情

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来自 / 联合早报

文 /
温伟中

发布 / 2021年5月4日 5:00 AM

台北市党部黑道风暴重创民进党形象，台北市党部执行长赵心瑜（右）因侄儿赵介佑涉嫌贩毒及欺诈案，前天向党部主委吴怡农（左）请辞获批。（取自赵心瑜面簿）
台北市党部黑道风暴重创民进党形象，台北市党部执行长赵心瑜（右）因侄儿赵介佑涉嫌贩毒及欺诈案，前天向党部主委吴怡农（左）请辞获批。（取自赵心瑜面簿）

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蓝绿阵营的时事评论员都向《联合早报》指出，这场风暴揭露民进党与黑道的联系，可能导致年轻选票流失，并牵动“后蔡（英文）”时代的权力布局。

黑道风暴重创“反黑金”起家的民进党形象，也冲击该党明日之星、台北市党部主委吴怡农的政治行情。国民党昨天（5月3日）指台湾总统兼民进党主席蔡英文包庇纵容党员染黑染毒，难辞其咎。

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