台海局势

美官员不认同华府就保卫台湾明确表态

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月6日 5:00 AM

美国国家安全会议印度太平洋地区事务协调官坎贝尔本月4日表示，不认同美国应就中国大陆武力攻台时保卫台湾明确表态。图为美国驱逐舰麦凯恩号去年底穿航台湾海峡。（美国海军第七舰队面簿）
美国国家安全会议印度太平洋地区事务协调官坎贝尔本月4日表示，不认同美国应就中国大陆武力攻台时保卫台湾明确表态。图为美国驱逐舰麦凯恩号去年底穿航台湾海峡。（美国海军第七舰队面簿）

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美国国家安全会议印度太平洋地区事务协调官坎贝尔指出，美中两国因台湾问题而爆发的任何冲突，都不可能被控制在一个小的地理区域。

（华盛顿综合电）美国国家安全会议印度太平洋地区事务协调官坎贝尔（Kurt Campbell）本月4日表示，不认同美国应就中国大陆武力攻台时保卫台湾明确表态，理由是这样做有“重大弊端”。

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