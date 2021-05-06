台海局势 美官员不认同华府就保卫台湾明确表态 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月6日 5:00 AM 美国国家安全会议印度太平洋地区事务协调官坎贝尔本月4日表示，不认同美国应就中国大陆武力攻台时保卫台湾明确表态。图为美国驱逐舰麦凯恩号去年底穿航台湾海峡。（美国海军第七舰队面簿） 字体大小: 小 中 大 美国国家安全会议印度太平洋地区事务协调官坎贝尔指出，美中两国因台湾问题而爆发的任何冲突，都不可能被控制在一个小的地理区域。（华盛顿综合电）美国国家安全会议印度太平洋地区事务协调官坎贝尔（Kurt Campbell）本月4日表示，不认同美国应就中国大陆武力攻台时保卫台湾明确表态，理由是这样做有“重大弊端”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国国家安全会议 坎贝尔 台海模糊政策 台海战争 战略模糊 战略清晰 台日两人气书店 诚品茑屋拟在台增设分店 港两外佣染冠病 两大厦住户被令撤离检疫