美官员不认同华府就保卫台湾明确表态

美国国家安全会议印度太平洋地区事务协调官坎贝尔指出，美中两国因台湾问题而爆发的任何冲突，都不可能被控制在一个小的地理区域。

（华盛顿综合电）美国国家安全会议印度太平洋地区事务协调官坎贝尔（Kurt Campbell）本月4日表示，不认同美国应就中国大陆武力攻台时保卫台湾明确表态，理由是这样做有“重大弊端”。